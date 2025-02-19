إطلاق مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب

بغداد – «القدس العربي»: أطلقت في مدينة بغداد العراقية الدورة الأولى من مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب التي بدأت أمس وتستمر الى الثاني والعشرين من هذا الشهر.

وسيتم عرض مجموعة من الأفلام وهي 71 فيلمًا قصيرًا وطويلًا بين روائي ووثائقي قصير، طيلة أيام المهرجان.

ويبلغ عدد الأفلام العراقية المشاركة في العروض 37 فيلما بين روائي ووثائقي، والأفلام غير العراقية 34 فيلمًا بين روائي ووثائقي تُمثل تسع عشر دولة منها: مصر، البحرين، الأردن، لبنان، قطر، سوريا، فلسطين، الجزائر، تونس، الإمارات، السعودية، السودان، فرنسا، هولندا، كندا، أمريكا وغيرها من أفلام عربية خالصة أو إنتاج مشترك، تسعون في المئة من الأفلام إنتاجها جديد وصُنّاعها يمثلون جيلًا جديدًا من صنّاع الأفلام الشباب.

وتقام الدورة الأولى من المهرجان بحضور فني كبير من مصر، حيث يتواجد في فعاليات الدورة كل من: الناقدة ناهد صلاح، المنتجين الدكتور محمد العدل، وجون نظمي ورأفت توماس ومدير مهرجان الإسكندرية لأفلام الشباب محمد سعدون وعلاء أمين والفنانة لقاء الخميسي، والفنانة داليا مصطفى، والفنان عمر الشناوي، والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف والمخرج جون ساويرس والمخرج محمد السمان. يستضيف المهرجان مجموعة مهمة من صانعي الأفلام والممثلين والمنتجين والإعلاميين من مصر والبحرين والسعودية والأردن وفلسطين وسوريا والمجر وبلغاريا ولبنان.