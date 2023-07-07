إطلاق نار بمسجد في البقاع اللبناني- (فيديو)

بيروت: ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اليوم الجمعة، أن إطلاق نار وقع في مسجد في سهل البقاع شمال لبنان، مضيفة أن قوات الجيش توجهت إلى الموقع.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل شخص وجرح آخرين إثر إطلاق النار.

إطلاق نار على مسجد في منطقة برالياس #lebanon24 pic.twitter.com/eaW1N893s9 — Lebanon 24 (@Lebanon24) July 7, 2023

(وكالات)