سياسة | عربي

إطلاق نار بمسجد في البقاع اللبناني- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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بيروت: ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اليوم الجمعة، أن إطلاق نار وقع في مسجد في سهل البقاع شمال لبنان، مضيفة أن قوات الجيش توجهت إلى الموقع.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل شخص وجرح آخرين إثر إطلاق النار.

(وكالات)

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    يوليو 7, 2023 الساعة 1:28 م

    فتنة طائفية من تدبير عملاء الموساد لنشر الفوضى والحرب في لبنان يا هامان، خطة مكشوفة ومفضوحة من بني صهيون يا عيون 😁😤😁☝️

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  2. يقول قلم حر في زمن مر:
    يوليو 7, 2023 الساعة 1:46 م

    الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها الله يلطف بلبنان ☹️✌️

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