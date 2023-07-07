إطلاق نار بمسجد في البقاع اللبناني- (فيديو)

بيروت: ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اليوم الجمعة، أن إطلاق نار وقع في مسجد في سهل البقاع شمال لبنان، مضيفة أن قوات الجيش توجهت إلى الموقع.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل شخص وجرح آخرين إثر إطلاق النار.
قتيل وجرحى… إطلاق نار يستهدف مسجداً في البقاع (فيديو) #لبنان#lebanon24 https://t.co/ui44OJHn7r via @Lebanon24
— Lebanon 24 (@Lebanon24) July 7, 2023
إطلاق نار على مسجد في منطقة برالياس #lebanon24 pic.twitter.com/eaW1N893s9
— Lebanon 24 (@Lebanon24) July 7, 2023
(وكالات)
فتنة طائفية من تدبير عملاء الموساد لنشر الفوضى والحرب في لبنان يا هامان، خطة مكشوفة ومفضوحة من بني صهيون يا عيون 😁😤😁☝️
الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها الله يلطف بلبنان ☹️✌️