مقتل شخصين وإصابة 28 في إطلاق نار جماعي في بالتيمور الأمريكية- (فيديو)

بالتيمور: أفادت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية، اليوم الأحد، نقلا عن متحدث باسم شرطة بالتيمور، بمقتل شخصين وإصابة 28 في إطلاق نار جماعي في مدينة بالتيمور الأمريكية.

وأشارت إلى أن أفراد شرطة موجودون في موقع “حادث إطلاق نار جماعي” وقع خلال الليل بالتوقيت المحلي في جنوب بالتيمور.

وقالت محطة فوكس 45 بالتيمور المحلية إن التقارير الأولية تشير إلى مقتل عدة أشخاص وإصابة العشرات.

وأضافت المحطة أن الشرطة نقلت عشرة أشخاص إلى المستشفيات، وتوجه 19 آخرون بأنفسهم إلى المستشفيات ونقلت عن شاهد قوله إنه سمع ما بين 20 و30 طلقة نارية.

وقالت الشرطة إن إطلاق النار وقع في المربع 800 بشارع غريتنا في بالتيمور.

Currently a significant police and medical deployment has been initiated in response to a mass shooting that occurred during a large gathering that was taking place in…

