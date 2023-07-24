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إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب نابلس- (صور وفيديو)

منذ 13 دقيقة

آثار الرصاص على الحافلة الإسرائيلية- (مواقع التواصل)

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نابلس: أطلق مسلحون النار على حافلة إسرائيلية قرب قرية حوارة شمالي الضفة الغربية، مساء الإثنين، دون وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، “وقعت قبل قليل عملية إطلاق نار استهدفت حافلة إسرائيلية قرب قرية حوارة “.

وأوضح أن إطلاق النار أسفر عن وقوع أضرار في الحافلة، دون وقوع إصابات بين ركابها.

ولم يوضح الجيش ما إن كانت الحافلة تقل ركابا مدنيين أم جنودا.

وقامت قوات الاحتلال إثر ذلك بإغلاق الطرقات وبأعمال تمشيط في المنطقة “بحثًا عن مشتبه فيهم”.

وصباح الإثنين، أصيب 15 فلسطينيا، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيمي “نور شمس” بمحافظة طولكرم و”عسكر” في مدينة نابلس شمالي الضفة، فيما اعتقل 13 فلسطينيا خلال مداهمات ليلية في عدة محافظات.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام توترا شديدا، إثر تكرار اقتحامات الجيش الإسرائيلي المستمرة للمدن الفلسطينية، لاعتقال وتصفية من يصفهم بالمطلوبين، علاوة على هجمات متكررة نفذها مستوطنون إسرائيليون على قرى وبلدات فلسطينية.

في المقابل، يشن فلسطينيون بين الفينة والأخرى هجمات بإطلاق نار وعمليات دهس ضد جنود إسرائيليين ومستوطنين بالضفة.

(الأناضول)

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