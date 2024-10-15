سياسة | عربي | فلسطين

غزي ينفذ عملية إطلاق نار في أسدود ويقتل إسرائيليا ويصيب 5 آخرين- (فيديو)

15 - أكتوبر - 2024

لقطة شاشة من فيديو متداول عن عملية أسدود

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لندن- “القدس العربي”: قال الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيلياً قتل وأصيب 5 آخرون في عملية إطلاق نار في موقعين قرب أسدود، القريبة من قطاع غزة.

وكان موقع i24news الإسرائيلي أكد أن هناك “أنباء عن إصابات متوسطة وحرجة في إطلاق نار قرب يفني وسط إسرائيل”.

وذكر موقع 0404 الإسرائيلي أنه “تم استدعاء القوات إلى تقاطع يفني على الطريق رقم 4  في مدينة أسدود، بعد بلاغ عن إطلاق نار يشتبه أنه إرهابي”، مشيراً إلى  “تحييد” مطلق النار.

وذكرت نجمة داود الحمراء أن فريقها المتواجد في مكان الحادث أفاد بوجود جريح واحد مصاب بشظايا وحالته متوسطة ، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بإطلاق نار على مركبة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المنفذ “فلسطيني من قطاع غزة”.

وذكرت أن “شرطيا إسرائيليا أطلق النار على الفلسطيني ما أدى إلى مقتله”.

وقالت إن “الفلسطيني من قطاع غزة، وهو مقيم غير قانوني، ودخل إسرائيل قبل الحرب”، دون الكشف عن اسمه.

من جهتها، قالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “الفلسطيني من منطقة جباليا شمال قطاع غزة”.

(وكالات)

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  1. يقول كلمة حق:
    أكتوبر 15, 2024 الساعة 10:35 ص

    عمل بطولي ضد عصابات النازيين أعداء الانسانية

    رد
  2. يقول مغربي فلسطيني:
    أكتوبر 15, 2024 الساعة 11:04 ص

    رحم الله الشهيد اللهم إنتقم من الصهاينة ومن يدعمهم

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  3. يقول جوبا فلسطين:
    أكتوبر 15, 2024 الساعة 1:00 م

    رحم الله الشهيد البطل وحشره مع الأنبياء والصالحين ،
    و احفاد القردة والخوازير إلى جهنم وبئس المصير .
    أتمنى ان تحصل كل دقيقة عملية كهذه , قتلانا بالجنة وقتلاهم بالنار

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  4. يقول سالم بن ناصر:
    أكتوبر 15, 2024 الساعة 2:11 م

    التخلص من اي ارهابي صهيوني نازي هو خدمة كبيرة للسلام العالمي

    رد
  5. يقول Abdallah Hadjali:
    أكتوبر 15, 2024 الساعة 3:55 م

    رجل بطل شهيد ترجح كفته كل ملوك و حكام العرب.

    رد

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