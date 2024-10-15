غزي ينفذ عملية إطلاق نار في أسدود ويقتل إسرائيليا ويصيب 5 آخرين- (فيديو)

لقطة شاشة من فيديو متداول عن عملية أسدود

لندن- “القدس العربي”: قال الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيلياً قتل وأصيب 5 آخرون في عملية إطلاق نار في موقعين قرب أسدود، القريبة من قطاع غزة.

وكان موقع i24news الإسرائيلي أكد أن هناك “أنباء عن إصابات متوسطة وحرجة في إطلاق نار قرب يفني وسط إسرائيل”.

تغطية صحفية: آثار رصاص منفذ عــملية “يفنه” قرب أسدود التي قتل خلال شرطي من جيش الاحتلال وأصيب 4 آخرون. pic.twitter.com/lswBLJdo9C — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 15, 2024

وذكر موقع 0404 الإسرائيلي أنه “تم استدعاء القوات إلى تقاطع يفني على الطريق رقم 4 في مدينة أسدود، بعد بلاغ عن إطلاق نار يشتبه أنه إرهابي”، مشيراً إلى “تحييد” مطلق النار.

وذكرت نجمة داود الحمراء أن فريقها المتواجد في مكان الحادث أفاد بوجود جريح واحد مصاب بشظايا وحالته متوسطة ، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بإطلاق نار على مركبة.

#إعلام_العدو مقتل ضابط في الشرطة الإسرائيلية جراء عملية إطلاق نار عند الشارع رقم 4 في أسدود. pic.twitter.com/ILSLoUgDTn — Hussam (@Husam13318285) October 15, 2024

ביהח הציבורי אסותא אשדוד:

לפני זמן קצר פונו לביה”ח 2 פצועים מאירוע הירי בכביש 4.

מטופל אחד נפטר בדרכו לביה”ח המטופל השני, מטופל בחדר הטראומה של ביה”ח, מצבו מוגדר בינוני.

אנחנו מעודכנים על עוד 2 פצועים שבדרכם לביה”ח, אחד מהם, רופא ביה”ח, שעצר על מנת לסייע לפצועים.

מחבל מחוסל pic.twitter.com/fRArYxivCr — Tal Z 🖤⚜ (@TAL_TALZ) October 15, 2024

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المنفذ “فلسطيني من قطاع غزة”.

وذكرت أن “شرطيا إسرائيليا أطلق النار على الفلسطيني ما أدى إلى مقتله”.

وقالت إن “الفلسطيني من قطاع غزة، وهو مقيم غير قانوني، ودخل إسرائيل قبل الحرب”، دون الكشف عن اسمه.

من جهتها، قالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “الفلسطيني من منطقة جباليا شمال قطاع غزة”.

(وكالات)