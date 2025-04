إطلاق نار في مدرسة ثانوية في مدينة دالاس الأمريكية- (فيديو)

دالاس: أفادت تقارير بحدوث إطلاق نار بإحدى المدارس الثانوية في مدينة دالاس الأمريكية اليوم الثلاثاء ،حيث شوهد الطلاب يغادرون حرم المدرسة، بحسب ما أفاد به مسؤولو المدارس في المدينة. فيما لم تقدم السلطات مزيدا من التفاصيل حتى الآن.

وقالت منطقة مدارس دالاس المستقلة في وقت لاحق إنه تم تأمين حرم مدرسة ويلمر-هوتشينز الثانوية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية جوية التقطت فوق مدرسة ويلمر هاتشينز الثانوية العديد من سيارات الشرطة في المجمع.

ويضم حرم المدرسة في جنوب دالاس حوالي ألف طالب.

Local news has confirmed one student was shot when at least 5 shots were fired inside Wilmer-Hutchins High School in Dallas.

A student was shot inside the same school last spring.

All students on campus are safe and the school has been evacuated. pic.twitter.com/uACrwg1eSg

