سياسة | عربي | فلسطين

إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال في بلدة يعبد قرب جنين 

منذ 26 دقيقة

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تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأحد، تنفيذ عملية إطلاق نار في الليلة الماضية من داخل قرية “يعبد” قرب جنين، استهدفت نقطة عسكرية.

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة “إكس”: “نُفذت عملية إطلاق نار من داخل قرية يعبد، الليلة، استهدفت نقطة عسكرية قرب القرية”، مضيفا أن “القوات المتواجدة في الموقع ردت بإطلاق النار” .

وأوضح المتحدث أن العملية لم تسفر عن وقوع إصابات بين القوات الاسرائيلية، كما لم تُحدث أضرارا.

وأضاف: “عقب عمليات مسح، تم ضبط حقائب بالقرب من مسجد في القرية، لتبدأ قوات الجيش في ملاحقة المشتبه بهم”.

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