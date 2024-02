إطلاق نار يستهدف مدرسة يهودية مجددا في كندا- (فيديو)

مونتريال: تعرضت مدرسة يهودية في مونتريال بكندا الأحد لإطلاق نار من دون تسجيل إصابات، وفق ما أعلنت الشرطة، للمرة الثانية في ظرف أسبوع، في سياق توتر على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وقالت الناطقة باسم الشرطة فيرونيك دوبوك “نحو الساعة 5,00 (10,00 ت غ) تلقينا اتصالات عدة من مواطنين سمعوا طلقات نارية”.

وعندما وصلت الشرطة إلى مدرسة يشيفا غيدولا في المقاطعة الفرنسية وجدت “آثار طلقات على واجهة” المدرسة وعبوات رصاص على الأرض.

وأكدت الشرطة لوكالة فرانس برس أنه “لم يكن هناك أحد” داخل المدرسة عند إطلاق النار، مضيفة أن شهودا رأوا سيارة تنطلق “بسرعة” بعد سماع دوي الرصاص.

#BREAKING: For the second time in three days, shots were fired into the Yeshiva Gedolah of Montreal Jewish school.

Police received multiple calls for shots fired at around 5 am. When Police arrived, they found bullet impacts on the schools building and shell casings. pic.twitter.com/QnzjGKjFo0

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) November 12, 2023