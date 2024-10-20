إطلاق نسخة من تطبيق “شات جي.بي.تي” لنظام التشغيل ويندوز

سان فرانسيسكو: أعلنت شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي “أوبن أيه.آي” بدء اختبار نسخة مخصصة لنظام التشغيل ويندوز من تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي “شات.جي.بي.تي”.

ونقل موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن “أوبن أيه.آي” القول إن النسخ المتاحة حاليا قاصرة على مستخدمي شات جي.بي.تي بلس وتيمز وإنتربرايز وإيديو، وأن النسخة الحالية من تطبيق شات جي.بي.تي لنظام التشغيل ويندوز هي نسخة أولية، وأن النسخة الكاملة منه ستكون متاحة في وقت لاحق من العام الحالي.

وكتبت شركة أوبن.أيه.آي: “مع طرح إصدار رسمي من تطبيق شات جي.بي.تي للكمبيوتر المكتبي، يمكن للمستخدم التعامل مع الملفات والصور باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي. وهذا التطبيق يتيح للمستخدم أحدث التحسينات في نموذج اللغة الكبير من أوبن ايه.آي، بما في ذلك الوصول إلى أحدث وأذكى نموذج وهو أوبن أيه.آي صفر واحد-بريفيو”.

ويمكن لتطبيق شات جي.بي.تي ويندوز العمل على أجهزة الكمبيوتر الشخصي التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10، لكن الإمكانيات التي يوفرها حاليا محدودة مقارنة بعملاء الإصدرات الأخرى من شات جي.يي.دي. كما أن هذه النسخة لا تدعم المحادثة الصوتية، بما فيها خاصية وضع الصوت المتقدم. كما أن بعض الارتباطات مع جي.بي.تي ستور لا تعمل في هذا التطبيق.

كما هو الحال مع تطبيق شات جي.بي.تي لنظام التشغيل ماك أو.إس فإن شات جي.بي.تي ويندوز، يتيح للمستخدم تقليص حجمه إلى نافذة “مصاحبة” صغيرة بجوار تطبيقات أخرى أثناء العمل. كما يتيح تحميل الملفات والصور بحيث يقوم بتلخيص المستندات وإنشاء الصور باستخدام مولد الصور دال إي3 من أوبن أيه.آي.

(د ب أ)