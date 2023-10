إطلاق وابل جديد من الصواريخ من غزة باتجاه تل أبيب و رشقات صاروخية على عسقلان – (صور وفيديوهات)

تل أبيب: أطلق مسلحون فلسطينيون بعد ظهر اليوم الثلاثاء وابلا من الصواريخ على تل أبيب والأجزاء الوسطى من إسرائيل. وقالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إنه لم ترد حتى الآن أي تقارير بشأن وقوع إصابات أو أضرار.

وكان يمكن للأشخاص على الأرض سماع أصوات الانفجارات الناتجة عن اعتراضات نظام القبة الحديدية الدفاعي الإسرائيلي لتلك المقذوفات .

