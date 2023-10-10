إطلاق وابل جديد من الصواريخ من غزة باتجاه تل أبيب و رشقات صاروخية على عسقلان – (صور وفيديوهات)

تل أبيب: أطلق مسلحون فلسطينيون بعد ظهر اليوم الثلاثاء وابلا من الصواريخ على تل أبيب والأجزاء الوسطى من إسرائيل. وقالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إنه لم ترد حتى الآن أي تقارير بشأن وقوع إصابات أو أضرار.

وكان يمكن للأشخاص على الأرض سماع أصوات الانفجارات الناتجة عن اعتراضات نظام القبة الحديدية الدفاعي الإسرائيلي لتلك المقذوفات .

رشقات صاروخية على عسقلان

كما أعلن جيش الاحتلال، الثلاثاء، دوي صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات والبلدات على حدود لبنان شمال البلاد، بالتزامن مع رشقات صاروخية أُطلقت من قطاع غزة تجاه مدينة عسقلان (جنوب).



وقال الجيش في بيان مقتضب على منصة “إكس”: “تفعيل الإنذار في (مستوطنة) شلومي وعدد من البلدات في المنطقة الشمالية”.

فيما قالت القناة “12” الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار دوت في منطقة الجليل الغربي على حدود لبنان بعد إطلاق قذائف صاروخية من الأراضي اللبنانية.

في سياق متصل، اشتعلت النيران في أحد المنازل بمدينة عسقلان الإسرائيلية بعد إطلاق رشقات صاروخية تجاهها من غزة، دون إبلاغ فوري عن وقوع مصابين.

وأطلق مسلحو حماس يوم السبت آلاف الصواريخ، وخرقوا دفاعات حدود غزة وشنوا هجمات على جنوب إسرائيل أودت بحياة حوالي 900 شخص وتم احتجاز حوالي 100 آخرين كرهائن. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه عثر على جثث حوالي 1500 مهاجم على الأراضي الإسرائيلية. ورد جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات جوية متواصلة على قطاع غزة المكتظ بالسكان.

وذكرت وزارة الصحة في القطاع استشهاد 788 شخصا، بينهم أكثر من 140 طفلا. وأصيب آلاف آخرين في الطرفين.

(وكالات)