إطلاق وابل جديد من الصواريخ من غزة باتجاه تل أبيب و رشقات صاروخية على عسقلان – (صور وفيديوهات)

تل أبيب: أطلق مسلحون فلسطينيون بعد ظهر اليوم الثلاثاء وابلا من الصواريخ على تل أبيب والأجزاء الوسطى من إسرائيل. وقالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إنه لم ترد حتى الآن أي تقارير بشأن وقوع إصابات أو أضرار.
وكان يمكن للأشخاص على الأرض سماع أصوات الانفجارات الناتجة عن اعتراضات نظام القبة الحديدية الدفاعي الإسرائيلي لتلك المقذوفات .
BREAKING: Unbelievable footage captures #Israel Dome as it intercepts rockets fired from #Gaza strip with 100% accuracy. #Hamas #Palestine #IsraelPalestineWar #TelAviv #GazaUnderAttack #HamasTerrorists #IStandWithIsrael #Israel_under_attack #HamasMassacre #HamasTerrorism pic.twitter.com/mVBHNnyIdV
— Tofik (@Venom6277) October 10, 2023
#BREAKING #Breaking_News
Residents of #Tel Aviv are hiding in shelters or on the stairs of buildings while sirens sound#IsraelPalestineWar #Palestine pic.twitter.com/URcAqRsWXy
— Where Are We Going? (@Nic40424149) October 10, 2023
رشقات صاروخية على عسقلان
كما أعلن جيش الاحتلال، الثلاثاء، دوي صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات والبلدات على حدود لبنان شمال البلاد، بالتزامن مع رشقات صاروخية أُطلقت من قطاع غزة تجاه مدينة عسقلان (جنوب).
The situation of Ashkelon now, somehow everyone is running away
😏😏#طوفان_الأقصى #طوفان_القدس #Israel #Palestine #FreePalestine #Hamas #Hezbollah #Gaza pic.twitter.com/jv42A924Mm
— Naeem Chaudhary (@naeemkhtr322) October 10, 2023
🚨🚨 Damage in Ashkelon – NOW#Israel #hamasattack #GazaUnderAttack #IsraelUnderAttack #Palestine #Gaza #IsraelPalestineWar
— عساف (@Sa91af) October 10, 2023
وقال الجيش في بيان مقتضب على منصة “إكس”: “تفعيل الإنذار في (مستوطنة) شلومي وعدد من البلدات في المنطقة الشمالية”.
فيما قالت القناة “12” الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار دوت في منطقة الجليل الغربي على حدود لبنان بعد إطلاق قذائف صاروخية من الأراضي اللبنانية.
في سياق متصل، اشتعلت النيران في أحد المنازل بمدينة عسقلان الإسرائيلية بعد إطلاق رشقات صاروخية تجاهها من غزة، دون إبلاغ فوري عن وقوع مصابين.
وأطلق مسلحو حماس يوم السبت آلاف الصواريخ، وخرقوا دفاعات حدود غزة وشنوا هجمات على جنوب إسرائيل أودت بحياة حوالي 900 شخص وتم احتجاز حوالي 100 آخرين كرهائن. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه عثر على جثث حوالي 1500 مهاجم على الأراضي الإسرائيلية. ورد جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات جوية متواصلة على قطاع غزة المكتظ بالسكان.
وذكرت وزارة الصحة في القطاع استشهاد 788 شخصا، بينهم أكثر من 140 طفلا. وأصيب آلاف آخرين في الطرفين.
(وكالات)
سبحانك اللهم سدد رميهم وتبت أقدامهم وقلوبهم وانصرهم إنه لا غالب إلا الله تعالى وان تنصروا الله تعالى فلا غالب لكم .
الله أكبر اضرب الله أكبر أطلق، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، والله ناصر أحرار فلسطين الميامين المباركين الشهداء والصديقين والصالحين رغم أنف الأمريكان يا هامان وعرب التطبيع 🇩🇿🇵🇸✌️🇩🇿🇵🇸