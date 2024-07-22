إطلاق 10 صواريخ من لبنان نحو مستعمرات إسرائيلية مأهولة في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة

تل أبيب: أفادت وسائل إعلام بأن نحو 10 صواريخ أطلقت مساء الاثنين، من لبنان تجاه مستعمرات لم يتم إخلاؤها بالجليل الغربي شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجرى اعتراض بعضها في سماء مدينة عكا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: “دوت صافرات الإنذار في (مستعمرات) لم يتم إخلاؤها بالجليل الغربي وتم اعتراض صواريخ في سماء عكا”.

وأخلت سلطات تل أبيب سكان العديد من المستعمرات المتاخمة والقريبة من الحدود اللبنانية منذ بداية الحرب إلى فنادق ودور ضيافة في الوسط والجنوب.

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين، إن 10 صواريخ جرى إطلاقها من لبنان، باتجاه الجليل الغربي وتم اعتراض معظمها.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أنه “في أعقاب إطلاق صفارات الإنذار في عدد من المستعمرات في الجليل الغربي، تم إطلاق وابل كثيف من الصواريخ على المنطقة من الأراضي اللبنانية”.

وأضافت: “أفاد سكان بسقوط صاروخ قرب سيارة وأحدث أضرارا بالطريق على مقربة من موشاف تسوريئيل (مستوطنة)”.

كما تضرر منزل في المستوطنة ذاتها جراء إصابته بصاروخ، وفق المصدر ذاته.

ولم تذكر وسائل الإعلام العبرية، ما إذا كان هناك إصابات جراء سقوط الصواريخ.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين: “قبل قليل تم إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي في منطقة حيفا (شمال) ليتضح فيما بعد أن الحديث عن تشخيص كاذب”.

وتابع: “لم يتم تفعيل انذارات وفق السياسة المتبعة ولا توجد خشية من حدث أمني”.

بدوره، قال “حزب الله” في بيان إنه مقاتليه “أدخلوا ‏‏على جدول نيرانهم مستعمرة تسوريئيل وقصفوها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا”.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الحدود، أسفر عن مئات القتلى والجرحى عظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول؛ ما خلّف نحو 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

(الأناضول)