“حزب الله” يسقط مسيرة ويقصف مصنعا بتل أبيب و3 قواعد إسرائيلية- (فيديو)

بيروت: أعلن “حزب الله”، السبت، أنه استهدف بالصواريخ مصنعا للصناعات العسكرية في تل أبيب و3 قواعد عسكرية ومدينتي صفد ونهاريا و8 مستوطنات شمالي إسرائيل، بعضها لأكثر من مرة.

وأضاف أنه استهدف كذلك 3 تجمعات لجنود ومرابض مدفعية شمالي إسرائيل، وأسقط مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان، ما يرفع عدد الهجمات التي نفذها، السبت، إلى 23 حتى الساعة 17:30 ت.غ.

جاء ذلك في سلسلة بيانات نشرها الحزب عبر حسابه على منصة تلغرام.

قصف مصنع و3 قواعد

في وسط إسرائيل، قال “حزب الله” إنه “قصف للمرة الأولى مصنع ملام لإنتاج منظومات الدفاع الجوي والصاروخي جنوبي مدينة تل أبيب بصلية صواريخ نوعية”، لافتا إلى أن هذا المصنع يبعد عن حدود لبنان نحو 132 كلم.

في شمال إسرائيل، أفاد الحزب بأنه “قصف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية”.

وأضاف أنه “قصف قاعدة ‏ميرون لإدارة العمليات الجوية بصلية صاروخية”.

وتابع أنه “قصف لمرتين متتاليتين قاعدة حيفا التقنية وذلك بصليتين من الصواريخ النوعية”.

ولفت الحزب، إلى أن هذه القاعدة “تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي، وتحوي كلية تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو”.

وأشار إلى أنه قصف بصليات صاروخية كذلك مدينتي صفد (مرتين) ونهاريا و8 مستوطنات هي: كتسرين، وحتسور هاجليليت، وروش بينا، والمطلة، ومعالوت ترشيحا (مرتين)، والكريوت، وبرعام، وكريات شمونة (مرتين).

وأشار إلى أنه استهدف بصليات صاروخية 3 تجمعات لجنود في موقع العباد العسكري ومستوطنتي المنارة وأفيفيم.

وأضاف أنه “قصف بصليات صاروخية مرابض المدفعية المتواجدة بمستوطنة هغوشريم في منطقة إصبع الجليل، والتي تقوم بالاعتداء على القرى والمدن اللبنانية الجنوبية بالقذائف العنقودية”.

وفي جنوب لبنان، قال الحزب إنه “أسقط مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 في بلدة دير سريان بصاروخ أرض ـ جو”.

وفي وقت سابق السبت، سقطت 4 صواريخ أُطلقت من لبنان في منطقة المطلة بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل، أحدث أحدها أضرارا بأحد المنازل وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الرسمية: “سقوط 3 صواريخ في مناطق مفتوحة بالمطلة، ورابع بالقرب من أحد المنازل، أحدث أضرارا دون وقوع إصابات”.

في سياق متصل، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية إن صاروخا سقط في مستوطنة “إيفن مناحيم” بالجليل الغربي أسفر عن أضرار كبيرة في إحدى مزارع الدواجن بالمنطقة.

تغطية صحفية| منصات مستوطنين: أضرارٌ في مستوطنة “إيفن مناحم”؛ جرّاء سقوط صـ ــواريخ من لبنان. pic.twitter.com/49PyLpjtHA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 9, 2024

ودوت صفارات الإنذار في عدد من المدن وسط إسرائيل في منطقة تل أبيب الكبرى للتحذير من تسلل طائرات مسيرة، ما أدخل مئات الآلاف إلى الملاجئ والمناطق المحمية، وفق إعلام عبري.

لكن، بعد وقت قصير، أعلن الجيش الإسرائيلي أن إطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى ناجم عن “تشخيص خاطئ” ولم يتم إطلاق مسيرات على المنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن رصد 70 صاروخا من لبنان تجاه إسرائيل منذ صباح السبت.

وقال الجيش، في بيان نشره على حسابه عبر منصة إكس إنه “رصد إطلاق 25 صاروخا من لبنان تجاه خليج حيفا والجليل الأعلى والغربي شمالا”، مشيرا إلى اعتراض بعضها وسقوط الباقي في مناطق مفتوحة.

وأضاف في بيان منفصل: “بعد الإنذار الذي تم تفعيله عند الساعة 14:29 في (مستوطنة) إيفن مناحيم، تم رصد 3 صواريخ أُطلقت من لبنان، وسقط بعضها في مناطق مفتوحة”.

وفي بيان نشره بحسابه على منصة “إكس”، قال الجيش: “بعد الإنذارات التي تم تفعيلها بين الساعة 12:42 – 12:43 (10:42- 10:43 ت.غ) في منطقة الجليل الغربي والأعلى، تم رصد نحو 5 صواريخ”.

وأضاف أنه “تمكن من اعتراض بعض هذه الصواريخ، فيما سقط الباقي في مناطق مفتوحة”.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت قبل ذلك بوقت قصير في نهاريا وشلومي وبتست وغيشر هزيف وليمان والمنطقة الصناعية ميلؤوت وبن عامي ومتسوبا بالجليل الغربي، وبلدات بينها المزرعة وعفرون بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ.

وصباح السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيانين منفصلين، إطلاق 10 صواريخ من لبنان تجاه الجليل الأعلى وخليج حيفا.

بدوره، أعلن حزب الله، في سلسلة بيانات، استهداف قاعدة زوفولون ‏للصناعات العسكرية ‏قرب مدينة حيفا شمال إسرائيل بصليةٍ صاروخية.

وأضاف الحزب أن “مقاتليه قصفوا مدينة صفد المحتلة (شمالي إسرائيل) برشقة صاروخية الليلة الماضية”.

(الأناضول)