حزب الله يطلق صواريخ على مستوطنة “كريات شمونة” بعد استشهاد لبناني بضربة إسرائيلية- (تدوينة)

لبنان: أعلن حزب الله اللبناني الثلاثاء إطلاق عشرات الصواريخ على مستوطنة “كريات شمونة” “رداً” على استشهاد لبناني في غارة جوية إسرائيلية على قرية حدودية في جنوب البلاد.

وقال حزب الله الثلاثاء إنه أطلق عشرات الصواريخ من نوع كاتيوشا على ثكنة كريات شمونة “رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة… خصوصاً بلدة الزلوطية واستشهاد مدني”.

من جهته، أشار الجيش الإسرائيلي إلى اعتراض “عشرة مقذوفات” من بين “حوالى 15 مقذوفاً أُطلق من لبنان”، مضيفاً أنّ الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام أفادت في وقت سابق باستشهاد مدني في غارة إسرائيلية على بلدة البستان.

وقال رئيس بلدية البستان عدنان أحمد إنّ المواطن محي الدين أبو دله مزارع في الخمسينيات من عمره، مشيراً إلى أنّ الغارة “ضربت البيت… وآلياته الزراعية”.

ووصف وزير الزراعة عباس الحاج حسن عبر منصة إكس، أبو دلة بأنّه “مزارع لبناني قاوم الاحتلال من خلال صموده في أرضه، وقدم حياته شهيداً”.

كتب وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن عبر حسابه في موقع "أكس" :"محي الدين أبو دلة، مزارع لبناني قا/وم الاحتلال من خلال صموده في أرضه، وقدّم حياته شـــ/هيـــ/داً على مذبح الوطن وفي يديه سنابل القمح الجنوبي المـــ/قا/وم التي كان يحصدها.

جنوب لبنان ومزارعوه ومواطنوه… pic.twitter.com/QpkxsUTkMi — الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) July 2, 2024

من جهته، ادعى الجيش الإسرائيلي في بيان إنّه “حدّد إرهابياً لدى دخوله إلى مبنى عسكري تابع لحزب الله” في منطقة يارين الحدودية. وأضاف “بعد فترة وجيزة، قصفت الطائرات الإسرائيلية المبنى العسكري الذي كان الإرهابي يعمل منه”.

وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على منصة “إكس”: ” تم رصد نحو 15 إطلاقا من الأراضي اللبنانية، جرى اعتراض 10 منها بنجاح دون وقوع إصابات، وذلك إلحاقا بالتحذيرات التي تم تفعيلها في شمال البلاد”.

وفي وقت لاحق، أوضحت القناة (12) الإسرائيلية الخاصة، أن الصواريخ تم إطلاقها تجاه بلدة “كريات شمونة” في منطقة “إصبع الجليل”، والتي شهدت دويا مكثفا لصفارات الإنذار.

وفي سياق آخر، قال الجيش في البيان ذاته إن “مقاتلة إسرائيلية هاجمت مبنى عسكري يتبع لحزب الله في منطقة يارين بجنوب لبنان وتواجد داخله أحد عناصر الحزب”.

في المقابل، أعلن “حزب الله”، أن مقاتليه “استهدفوا موقع ‏جل العلام بقذائف المدفعية وأصابوه ‏إصابة مباشرة”.

وأضاف الحزب في بيان منفصل: “قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة كريات ‏شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا”.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، خلف مئات بين قتل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر حتى ظهر الثلاثاء، عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(وكالات)