“حزب الله” يسقط مسيرة ويقصف قاعدتين ونهاريا و7 مستوطنات بإسرائيل- (فيديوهات)

أعمدة الدخان تتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على حي الشويفات في جنوب بيروت

القدس المحتلة- بيروت: أصيب عسكريان إسرائيليان، الخميس، جراء انفجار طائرة مسيرة أطلقت من جنوب لبنان، وسقطت في مدينة حيفا شمالا.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحافي، إن عسكريين اثنين أصيبا بجروح متوسطة، جراء انفجار طائرة مسيرة في منطقة أليكيم قرب حيفا، والتي أطلقت من جنوب لبنان.

في السياق، قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” (خاصة) إن طائرة مسيرة أطلقت من جنوب لبنان، سقطت وانفجرت في منطقة أليكيم بمدينة حيفا، بعد مطاردة الدفاعات الجوية الإسرائيلية لها قرابة 40 دقيقة، قبل انفجارها.

ولم تذكر الصحيفة فيما إذا تم إسقاط المسيرة أم سقطت وحدها.

وتداول ناشطون إسرائيليون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للانفجار الذي تسبب به انفجار الطائرة المسيرة في منطقة أليكيم.

🔴🔴🔴

بعد مطاردة منذ 40 دقيقة سقوط الطائرة المسيرة في أليكيم بالقرب من حيفا pic.twitter.com/hXAcd03EI8 — משה موشي 🆇 Moshi (@mosha3324) November 14, 2024

وأعلن “حزب الله” الخميس، أنه استهدف بصواريخ ومسيرات قاعدتين وموقعين عسكريين ومدينة نهاريا و7 مستوطنات شمالي إسرائيل، بعضها لأكثر من مرة.

وأضاف أنه استهدف كذلك 9 تجمعات لجنود شمالي إسرائيل وجنوبي لبنان، وأسقط مسيرة إسرائيلية بأجواء لبنان، ما يرفع عدد الهجمات والتصديات التي نفذها، الخميس، إلى 24 حتى الساعة 17:55 ت.غ.

جاء ذلك في سلسلة بيانات نشرها الحزب عبر حسابه على منصة تلغرام.

قصف قواعد ومواقع عسكرية

في شمال إسرائيل، قال “حزب الله” إنه “استهدف بصلية صاروخية نوعية قاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غربي مدينة ‏حيفا”.

ولفت إلى أن ستيلا ماريس، “قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي”، وتبعد عن الحدود اللبنانية بـ35 كلم.

وأضاف الحزب أنه “استهدف بصلية صاروخية كذلك قاعدة لوجستية للفرقة 146 بالجيش الإسرائيلي شرقي مدينة نهاريا”.

وتابع أنه “استهدف بصليتين صاروخيتين ثكنة دوفيف، وموقع جل العلام العسكري”.

وقال حزب الله في بيان، الخميس، إنه استهدف قاعدة تل حاييم التابعة لشعبة المخابرات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، والواقعة في تل أبيب، “بصلية من الصواريخ النوعية”.

استهداف مدن ومستوطنات وجنود

وضمن هجماته على شمال إسرائيل أيضا، قال “حزب الله” إنه استهدف بصليات صاروخية ومسيرات، “نهاريا و7 مستوطنات هي: عين يعقوب، ويسود هامعلاه، وديشون، وبرعام، والمالكية، ويرؤون (مرتين)، وكفر يوفال (مرتين)”.

كما أعلن الحزب استهداف “4 تجمعات لجنود بصليات صاروخية في مستوطنات: المنارة، وحانيتا، وشلومي، وسعسع”.

وفي جنوب لبنان، قال الحزب إنه استهدف 5 تجمعات لجنود بصليات صاروخية وقذائف مدفعية في عدة مناطق تشمل بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام، وأطراف بلدة عديسة، والأطراف الشرقية لبلدة مركبا، وبين بلدتي حولا ومركبا.

إسقاط مسيرة

وذكر الحزب كذلك أنه “أسقط مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 في أجواء القطاع الشرقي للبنان بصاروخ أرض ـ جو”.

وفي وقت سابق الخميس، رصدت إسرائيل إطلاق 20 صاروخا من لبنان مع دوي صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق 20 صاروخا من لبنان اعترض بعضها وسقط البعض الآخر في مناطق مفتوحة. ولم تشر إلى وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

🚨⚡️ منذ فجر اليوم تقريباً أطلق حزب الله 15 صاروخاً باتجاه شمال إسرائيل. pic.twitter.com/749mh1nYPr — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) November 14, 2024

من جهة أخرى، شنت مقاتلات إسرائيلية، الخميس، سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، منها غارتان قرب مطار بيروت الدولي بالتزامن مع إقلاع طائرة مدنية.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن “الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة عنيفة على منطقة المريجة (في ضاحية بيروت الجنوبية) قرب مطار رفيق الحريري الدولي تزامنت مع لحظة إقلاع طائرة مدنية، وقد تصاعدت سحب الدخان بشكل كثيف”.

بالفيديو: لحظة تحليق طائرة في #مطار_بيروت.. غارات عنيفة تنفجر pic.twitter.com/TZvqNXJ6td — هنا لبنان (@thisislebnews) November 14, 2024

واستهدفت غارتان منطقة الغبيري بعد إنذار إسرائيلي صدر صباح الخميس، باستهداف مناطق في الضاحية الجنوبية، فيما استهدفت غارة ثالثة منطقة العمروسية في منطقة الشويفات في الضاحية قرب المطار.

وفي وقت سابق الخميس، شن الطيران الإسرائيلي غارتين على منطقة الغبيري بعد إنذار إسرائيلي باستهداف مناطق في الضاحية الجنوبية، فيما استهدفت غارة ثالثة منطقة العمروسية في منطقة الشويفات.

العمروسية – الضاحية الجنوبية قبل قلبل pic.twitter.com/t0AwgQdmBV — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) November 14, 2024

وأفادت وكالة الأنباء بأن “طيران العدو الإسرائيلي شن غارة عنيفة على الضاحية الجنوبية – منطقة الغبيري، محيط روضة الشهيدين، في حين أعيد استهدف المكان نفسه بغارة ثانية، بينما شن غارة عنيفة على محيط الشويفات، وتحديدا العمروسية قرب دار العلوم، هي الثالثة اليوم (على الضاحية)”.

لحظة الغارة على منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/r4Tw2TXGPv — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 14, 2024

وذكرت أن الطيران الإسرائيلي “شن سلسلة غارات فجرا على الضاحية استهدفت برج البراجنة شارع حاطوم، والغارة الأخيرة وهي الأعنف، استهدفت المبنى المحيط بكنيسة مار ميخائيل في منطقة الشياح”.

ولفتت إلى أن الطائرات الإسرائيلية “شنت غارة فجر اليوم على بلدات يحمر الشقيف والغازية وعين قانا جنوب لبنان ما أسفر عن تدمير عدد من المنازل”.

وأضافت أن “غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة يحمر الشقيف مساء الأربعاء، استهدفت دراجة نارية ما أدى لاستشهاد سائقها، بالإضافة إلى غارتين على النبطية الفوقا ومدينة بنت جبيل وغارتين على حي الدير وحي الرويس في مدينة النبطية من دون وقوع إصابات”.

وذكرت أن الطيران الإسرائيلي شن غارات على فرون وكفررمان التي استشهد مختارها، وعلى عيناتا وبرعشيت وصفد البطيخ وحانين وكفرا (جنوب)”.

وأفادت الوكالة بأن الطيران الإسرائيلي “أغار مساء الأربعاء على بلدات شبعا وتبنين وبرج قلاوية بعدما كان أغار على عربصاليم ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وغارة على عرمتى أسفرت عن سقوط شهيدين، وسجلت غارات على بنت جبيل ودير الزهراني وكفرجوز وكفررمان وحي البياض في النبطية (جنوب) ما أدى إلى سقوط شهيد”.

وأوضحت الوكالة، أن حزب الله “أوقع جنود العدو الإسرائيلي بكمين على محور عيترون عيناتا بنت جبيل (جنوب) بإطلاق صاروخ موجه تجاه منزل تموضع فيه نحو 20 جنديا ما أدى انهياره عليهم ومقتلهم”.

وأضافت أن “قوة إسرائيلية حاولت التسلل بين بلدتي بيت ليف وراميا (جنوب) فوقعت في كمين محكم للمقاومة ودارت اشتباكات عنيفة استمرت حتى الفجر”.

ولفتت إلى أن “عناصر حزب الله تصدوا لطائرة هيرميز 450 فوق القطاع الأوسط وأطلقوا نحوها صاروخ أرض – جو وأجبرتها على الابتعاد عن الأجواء اللبنانية”.

وأشارت إلى أن حزب الله “استهدف تجمعا لقوات العدو شرق بلدة مارون الراس (شمال إسرائيل) بصلية صاروخية كما استهدف تجمعا آخر عند الأطراف الجنوبية لبلدة بنت جبيل جنوبي لبنان بصلية صاروخية من نوع نصر 1”.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها “حزب الله”، بدأت غداة شن إسرائيل إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو من 147 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و365 شهيدا و14 ألفا و344 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الأربعاء.

(وكالات)