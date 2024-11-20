سياسة | دولي

إطلاق 3 مسيرات من لبنان على إسرائيل وسقوط 2 منها بالجليل الغربي

منذ ساعة واحدة

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القدس: رصدت إسرائيل، الأربعاء، إطلاق 3 مسيرات من لبنان وسجلت سقوط اثنتين منها في منطقة الجليل الغربي شمالا، وذلك غداة شن “حزب الله” عشرات الهجمات بما فيها بالمسيرات على مناطق عدة.
في الأثناء، دوّت صفارات الإنذار ولمدة طويلة في مناطق واسعة بينها حيفا وعكا والجليلان الغربي والأعلى شمال إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي: “إثر التنبيهات التي تم تفعيلها بعد تسلل طائرات معادية في مناطق الجليل الغربي والجليل الأعلى وخليج حيفا والكرمل، تم رصد 3 طائرات بدون طيار دخلت البلاد من لبنان”.
وأضاف في منشور على منصة إكس: “جرت محاولات اعتراض وتم تحديد حوادث سقوط في منطقة الجليل الغربي”، مشيرا إلى أنه “لا توجد إصابات”.
من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن “دوي صفارات الإنذار استمر 20 دقيقة” في مناطق عدة بالشمال.
وأشارت إلى “تحديد سقوط مسيّرة بالقرب من بلدة بيت زيت في الجليل الغربي، وأخرى بالقرب من مدينة عكا”.
وأضافت إذاعة الجيش أنه “ليس من المؤكد إذا كانت المسيرة الثالثة قد سقطت في منطقة طبعون”.
وصباح الأربعاء، أعلن “حزب الله” استهدافه تجمعا لقوات من الجيش الإسرائيلي في موقع المرج المقابل لبلدة مركبا جنوبي لبنان.
يأتي ذلك غداة شن الحزب 34 هجوما، وتزامنا مع زيارة الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين إلى بيروت بحثا عن اتفاق لوقف إطلاق النار، فيما تواصل إسرائيل ارتكاب المجازر وتدمير المباني السكنية في لبنان.

(الأناضول)

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