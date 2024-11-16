“حزب الله” يعلن استهداف دبابة إسرائيلية توغلت داخل لبنان وقواعد وتجمعات عسكرية شمال فلسطين المحتلة- (فيديو) 

بيروت: أعلن “حزب الله” السبت، أنه استهدف دبابة إسرائيلية توغلت داخل الأراضي اللبنانية وكانت على بعد بضعة كيلومترات من الحدود، حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية برية منذ نهاية ايلول/سبتمبر.

وقال التنظيم الموالي لإيران في بيان إن مقاتليه استهدفوا “دبابة ميركافا عند الأطراف الشرقية لبلدة شمع بصاروخ موجّه، ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح”.

كما أعلن أنه استهدف بصواريخ ومسيرات 3 قواعد وموقع عسكري ومستوطنتين شمالي إسرائيل.

وأضاف أنه استهدف كذلك 8 تجمعات لجنود شمالي إسرائيل وجنوبي لبنان؛ ما يرفع عدد الهجمات والتصديات التي نفذها اليوم إلى 15 حتى الساعة 15:45 ت.غ.

جاء ذلك في سلسلة بيانات نشرها الحزب عبر حسابه على منصة “تلغرام”.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي السبت، تعرض عدد من المباني في مدينة حيفا شمالي إسرائيل لإصابات مباشرة بصواريخ أطلقت من لبنان ما تسبب في أضرار كبيرة، وفق بيان رسمي.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة جراء القصف الذي استهدف حيفا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه: إنّ “سلاح الجو رصد حوالي 10 قذائف صاروخية أطلقت من الأراضي اللبنانية تجاه مدينة حيفا، حيث أصابت عددا من المباني بشكل مباشر”.

وأضاف أنّ “سقوط الصواريخ على المباني في حيفا تسبب بأضرار مادية كبيرة”.

وأشار البيان، إلى أن “سلاح الجو نجح باعتراض صواريخ أخرى أطلقت من الأراضي اللبنانية”.

حيفا : الرشقة الاخيرة من الصواريخ تتسبب باضرار مادية وانقطاع للتيار الكهربائي ببعض الاحياء pic.twitter.com/Wh28ozrKai — |فرات نصار|פוראת נסאר|FURAT NASSAR (@nassar_furat) November 16, 2024

وقبل صدور بيان الجيش قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية (الخاصة)، إن “حريقا كبيرا نشب في منطقة الكرمل وسط حيفا، جراء سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان”.

من جهتها قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية (الخاصة)، إن “التيار الكهربائي انقطع عن أجزاء من حيفا، جراء سقوط الصواريخ من لبنان”.

مصابون ودمار كبير في حيفا المحتلة، وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة، في إثر سقوط صواريخ من #لبنان. لمزيد من التفاصيل 👇https://t.co/QJ1H5cLosS — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) November 16, 2024

استهداف 3 قواعد وموقع عسكري

وقال “حزب الله” إنه “استهدف بصلية صاروخية نوعية قاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غربي مدينة ‏حيفا”.

ولفت إلى أن ستيلا ماريس “قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي”، وتبعد عن الحدود اللبنانية 35 كلم.

وأضاف الحزب أنه “استهدف بصلية صاروخية كذلك قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا، التي تعد المقر الاداري لقيادة لواء غولاني”.

وذكر أنه “شن بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية هجوما على مقر وحدة المهام البحرية الخاصة (الشييطت 13) في قاعدة عتليت جنوبي حيفا، حيث أصابت أهدافها بدقة”.‏

ولفت “حزب الله” إلى أنه أن استهدف بالصواريخ لمرتين متتاليتين مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة ‏راميم”.

استهداف مستوطنتين وتجمعات لجنود

وفي شمال إسرائيل أيضا، أعلن الحزب ‏”استهداف مستوطنتي كريات شمونة وكتسرين بصليتين صاروخيتين”.‏

كما أفاد بـ”استهداف 6 تجمعات لجنود بصواريخ ومسيرات في مستوطنات أفيفيم، ويرؤون، والمنارة، وفي ثكنة دوفيف، والمقر المُستحدث لقيادة اللواء الغربي بثكنة يعرا”.

وفي جنوب لبنان، قال الحزب إنه “استهدف بصليتين صاروخيتين تجمعين لجنود إسرائيليين شرقي بلدتي مركبا ومارون الراس”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن السبت، إطلاق نحو 45 صاروخا من لبنان تجاه منطقة خليج حيفا والجليل خلال الرشقة الصاروخية الأخيرة.

وقال الجيش في بيانه إنه “عقب الإنذارات التي تم تفعيلها عند الساعة 10:48 – 10:46 (08:46- 08:48 ت.غ) في منطقة الخليج والجليل، تم رصد نحو 35 صاروخا أُطلق من لبنان”.

وأضاف أن هذه الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات.

فيما قالت القناة 13 الخاصة إنه تم رصد إطلاق نحو 30 صاروخا تجاه منطقة كريوت بخليج حيفا.

وفي بيان لاحق، قال الجيش الإسرائيلي: “إثر الإنذارات التي تم تفعيلها قبل قليل في خليج حيفا والجليل الأعلى والجليل الغربي، تم رصد نحو 10 صواريخ من الأراضي اللبنانية”.

ودوت صفارات الإنذار قبل ذلك بوقت قصير في بلدات “كريات بياليك” و”كريات موتسكين” و”أفيك” وكذلك في “عكا” و”طمرة” و”شفا عمرو” بالجليل بعد رصد إطلاق صواريخ.

(وكالات)