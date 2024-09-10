سياسة | دولي

حزب الله يطلق 45 صاروخا تجاه مستوطنات شمال إسرائيل- (فيديو)

10 - سبتمبر - 2024

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القدس المحتلة: قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه رصد نحو 45 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان تجاه مستوطنات في شمال إسرائيل.

وأضاف الجيش في بيان عبر منصة “إكس”: “هاجمت طائرات مسيرة منصات إطلاق في منطقتي الطيري (قضاء بنت جبيل) والمنصوري (قضاء صور) انطلقت منها صواريخ باتجاه منطقة ساسا (في الجليل الأعلى) والجليل الغربي في وقت سابق من اليوم”.

وأضاف: “علاوة على ذلك قصفت المقاتلات الحربية في وقت سابق من اليوم (الثلاثاء)، مبنى عسكريا لحزب الله في منطقة رشاف (قضاء بنت جبيل) بجنوب لبنان”.

وتابع الجيش: “عقب الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقتي ساسا وميرون (بالجليل الأعلى) رصدنا نحو 30 صاروخاً من لبنان باتجاه المنطقة، تم اعتراض بعضها وسقط الباقي في مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات”.

وأشار إلى أنه رصد إطلاق نحو 15 صاروخا أُطلقت من لبنان تجاه منطقة الجليل الغربي عقب صفارات الإنذار دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخص وإصابة 12 آخرين، بغارات شنتها طائرات إسرائيلية على عدة بلدات جنوب وشرق لبنان.

بدورها، أفادت وكالة أنباء لبنان الرسمية بأن “غارة إسرائيلية من مسيرة استهدفت وسط ساحة بلدة حولا (جنوب)”.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله” مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الحدودي الفاصل؛ ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر؛ ما خلّف قرابة 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة أودت بحياة أطفال ومسنين.

(الأناضول)

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