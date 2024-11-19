سياسة | دولي

إطلاق 5 صواريخ من لبنان على شمال تل أبيب- (فيديو)

منذ 54 دقيقة

أضرار بعد سقوط صاروخ أطلق من لبنان على تل أبيب مساء الإثنين

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تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إطلاق خمسة صواريخ من لبنان على وسط البلاد.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أنه تم تفعيل صافرات الإنذار من الخضيرة إلى هرتسليا بشمال تل أبيب.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه “تم إطلاق ما لا يقل عن خمسة صواريخ على منطقة شارون (بمحيط تل أبيب) وتم اكتشاف حوادث تحطم”.

وأفاد الجيش في بيان آخر، أنه رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان على منطقة الجليل الأعلى شمالا.

(د ب أ)

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