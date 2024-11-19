إطلاق 5 صواريخ من لبنان على شمال تل أبيب- (فيديو)

أضرار بعد سقوط صاروخ أطلق من لبنان على تل أبيب مساء الإثنين

تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إطلاق خمسة صواريخ من لبنان على وسط البلاد.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أنه تم تفعيل صافرات الإنذار من الخضيرة إلى هرتسليا بشمال تل أبيب.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه “تم إطلاق ما لا يقل عن خمسة صواريخ على منطقة شارون (بمحيط تل أبيب) وتم اكتشاف حوادث تحطم”.

وأفاد الجيش في بيان آخر، أنه رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان على منطقة الجليل الأعلى شمالا.

#عاجل | الإعلام العبري: سقوط صاروخ أطلق من لبنان على قاعدة “بيت ليد” العسكرية، وسط فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/WbVI1jSPUu — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 19, 2024

تغطية صحفية: بعد سقوط صــاروخ أطلق من لبنان .. مشاهد من كيبوتس “بصرا” شمال “تل أبيب” pic.twitter.com/OGYfxAkS0L — القسطل الإخباري (@AlQastalps) November 19, 2024

(د ب أ)