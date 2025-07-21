إطلالة أحمد سعد الغريبة تعرضه للانتقادات الساخرة- (فيديو)

“القدس العربي”: شارك النجمان المصريان أحمد سعد وروبي في حفل ضمن فعاليات “مهرجان ليالي مراسي” بالساحل الشمالي، وقدما معاً دويتو أغنيتهما الجديدة “تاني” لأول مرة على المسرح، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وشاركت روبي متابعيها على إنستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه بفستان قصير باللون الفوشيا بتنورة منفوشة، ومزين بالكامل بالترتر اللامع، في حين اختار النجم المصري إطلالة غير تقليدية عرضته للكثير من التعليقات السيئة، حيث انتقد الكثير من الأشخاص ملابسه، واصفين إياها بأنها “نسائية” وغير مناسبة.

واختار أحمد كعادته، إطلالة مختلفة عن المألوف، وجاءت عبارة عن قميص أسود كلاسيكي منقط باللون الأبيض، ونسق معه سروال “برمودا” بتصميم واسع وبقدمين واسعين بأسلوب مبالغ فيه، وهو ما دفع البعض إلى تشبيه البنطال بالتنورة. ونسق إطلالته مع حذاء خفيف.