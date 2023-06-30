إطلالة شعبية بسيطة لدنيا بطمة في عيد الأضحى- (صورة)

الرباط- “القدس العربي”:

أطلت الفنانة المغربية دنيا بطمة على جمهورها ومتابعي حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، بلوك بسيط وشعبي جدا، ومن قلب الحي المحمدي، المعروف بشعبيته في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.

وظهرت دنيا بطمة برفقة شقيقتها ابتسام وابنتيهما غزال ولينا، وهن يرتدين “كندورة” قميصا نسائيا طويلا بألوان مختلفة ذاع صيته من زمان وتفنن الصناع التقليديون في إبداعه، وكان من المشتريات الأساسية للذكرى بالنسبة للسياح الأجانب، ومؤخرا تصدر المبيعات لدى النساء المغربيات في كل الأحياء الشعبية المغربية.

وركزت دنيا بطمة، في تدوينتها على اسم الحي المحمدي دلالة على تواجدها به، والظاهر أنها تقضي أيام عيد الأضحى في بيت والدها بالحي الذي ازدادت وترعرعت فيه قبل الشهرة.

التعليقات على صورة بطمة كانت حميمية، والأكثر من ذلك أنها ركزت على البساطة والعفوية في اللباس التقليدي المغربي، خاصة في ظل توالي تدوينات الفنانة وصورها بأحدث صيحات الموضة والمجوهرات.

ومن التعليقات التي قال أصحابها إن هذه هي الحقيقة والواقع وإن دنيا وشقيقتها وبناتها نموذج للمرأة المغربية العادية الجميلة والبسيطة التي تسحر الجميع بجمالها الطبيعي، في إشارة إلى الابتعاد عن عمليات التجميل والملابس الفاخرة جدا.