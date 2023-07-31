إعادة تدوير الألومنيوم في البرازيل… صناعة بمليارات الدولارات

■ ساو باولو – أ ف ب: تستخدم شيرلي أباريسيدا دي سوزا قدمها لسحق عبوات المشروبات الفارغة التي تجمعها من أزقة أحد أحياء ساو باولو الفقيرة: إنه مصدر رزقها وأمر حيوي لأهداف حماية البيئة في البرازيل.

وبفضل حوالي مليون جامع مثلها، أعادت البلاد للمرة الأولى في العام 20الماضي تدوير عبوات من الألمنيوم بما يعادل ما تنتجه منها وفقا لبيانات من «ريسيكلا لاتاس»، الجمعية التي تمثل القطاع.

وتعد البرازيل رائدة على مستوى العالم في إعادة تدوير عبوات المشروبات، وقد تفوّقت في هذا الشأن على الاتحاد الأوروبي الذي يعيد تدوير 73 في المئة منها، والولايات المتحدة 60 في المئة وفقا لقواعد البيانات الخاصة بهما.

وتقول منظمة «ريسيكلا لاتاس» أن جهود إعادة التدوير في البلاد ساهمت في منع انبعاث حوالي 16.5 مليون طن من غازات الدفيئة في السنوات العشر الماضية.

لكن بالنسبة إلى أباريسيدا دي سوزا، فإن جمع العبوات مسألة بقاء. فهي تجمعها من الشارع، من حاويات قمامة أو مطامر نفايات، وتبيعها إلى مراكز التجميع التي ترسل العبوات إلى معامل إعادة التدوير، وهي تكسب حوالي 20 ريالا، أي ما يزيد قليلا عن 4 دولارات في اليوم.

وتقول هذه المرأة البالغة 38 عاماً لوكالة فرانس برس أن ذلك المبلغ «يكفي لشراء الضروريات، علبة أرز وفاصوليا سوداء وأحيانا لحوم».

وبالتالي فإنه من خلال هذا العمل يمكنها تربية خمس بنات في حي تسكنه الطبقة العاملة في كبرى مدن أمريكا اللاتينية.

وتخرج دي سوزا من المنزل كل يوم عند الفجر لجمع أكبر عدد ممكن من العبوات. يتطلب الأمر حوالي 70 كيس قمامة أسود لجمع كيلوغرام واحد من الألومنيوم الذي يباع بما يزيد قليلا عن دولار أمريكي.

وتضيف لوكالة فرانس برس أن العمل «تقليد عائلي» بدأته والدتها مذ كانت في الخامسة عشرة.

وتوضح «يباع الألومنيوم بسعر أعلى من المواد الأخرى مثل الكرتون، وهو أخف في الحمل». من جهتها، تقول ألين سوزا دا سيلفا الناشطة في جمعية «أنكات»، التي تمثل جامعي المواد القابلة لإعادة التدوير، أن هناك «الكثير من المنافسة» في جمع العبوات التي يمكن إعادة استخدامها إلى ما لا نهاية.

ويبلغ معدل إعادة تدوير المواد الأخرى في البرازيل أقل بكثير من معدل إعادة تدوير العبوات: حوالي 4% في المتوسط.

في العام 2022، أعيد تدوير حوالي 430 ألف طن من العبوات، وفقا لريناتو باكيت، مدير «ريسيكلا لاتاس» الذي تستخدم الحكومة البرازيلية بياناتها كمرجع.

ومنذ عام 2010، عندما وقّع مصنعو المشروبات اتفاقا مع السلطات البرازيلية، ارتفعت أرقام إعادة تدوير الألمنيوم في بلد يستهلك كل فرد من سكانه البالغ عددهم 200 مليون تقريباً حوالي 156 عبوة كل عام.

يستغرق الأمر «60 يوما في المتوسط» لعبوة تم شراؤها من متجر سوبرماركت لتظهر على الرفوف مجدداً بعد إعادة التدوير، بحسب دانيلو ماتشادو، المسؤول في شركة «لاتاسا أوربانو» لإعادة التدوير.

ويضيف هذا القطاع حوالي 1.25 مليار دولار إلى الاقتصاد البرازيلي كل عام. لكن أولئك الذين يشكلون العمود الفقري للقطاع يعيشون حياة محفوفة بالأخطار مع القليل من الحماية الاجتماعية.

في الأول من كانون الثاني/يناير، حصلوا على تكريم خاص في حفلة تنصيب الزعيم اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، مع سوزا دا سيلفا من بين مجموعة من الناشطين اختيرت لتقدم له الوشاح الرئاسي.