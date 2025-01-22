إعادة طرح مشروع قانون “حماية الطلاب اليهود” على مجلس الشيوخ الأمريكي

إسطنبول: أعاد عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي جون فيترمان وبيل كاسيدي طرح مشروع قانون إلى المجلس يهدف إلى “حماية الطلاب اليهود من معاداة السامية” في الجامعات.

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية، الثلاثاء، أن فيترمان وكاسيدي طرحا مجدداً مشروع القانون “الذي من شأنه أن يسهل على الطلاب اليهود تقديم شكاوى تتعلق بالحقوق المدنية ضد جامعاتهم”.

وأضافت وسائل الإعلام أن “هذه الخطوة تأتي في وقت تتزايد فيه الحوادث المعادية للسامية في الحرم الجامعي بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023”.

وفي ذلك اليوم، هاجمت “حماس” 11 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ رداً على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيّما المسجد الأقصى”، حسب الحركة.

وقال فيترمان إن مشروع القانون من شأنه أن يساعد الطلاب الذين “يتعرضون للتمييز في الحرم الجامعي” على معرفة حقوقهم وكيفية طلب التعويض عندما يتم انتهاك حقوقهم، بحسب الإعلام الأمريكي.

أما كاسيدي فقال: “إن التهديدات والهجمات ضد الطلاب اليهود منذ السابع من أكتوبر أمر حقير. ولا ينبغي لأحد أن يشعر بالقلق بشأن سلامته في الجامعات بسبب هويته”.

يذكر أن مشروع القانون المذكور فشل في اجتياز لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات التقاعدية بمجلس الشيوخ بعد طرحه لأول مرة مطلع يناير/ كانون الثاني 2024.

(الأناضول)