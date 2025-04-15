منوعات | أبيض و أسود

إعادة محاكمة قطب السينما هارفي واينستين في نيويورك اليوم

منذ ساعة واحدة

هارفي واينستين يمثل في محكمة مانهاتن الجنائية

حجم الخط
0

نيويورك: من المقرر أن تبدأ إعادة محاكمة قطب السينما السابق، هارفي واينستين، في نيويورك الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يتم تخصيص الأيام القليلة الأولى لاختيار هيئة محلفين.

ومن المقرر أن يمثل المتهم (73 عاما) أمام المحكمة في مانهاتن، شخصيا.

وكانت سلسلة من المزاعم بشأن وقائع اعتداء جنسي خطيرة ضد واينستين، مسؤولة بشكل كبير عن إشعال فتيل حركة “مي تو” العالمية في عام 2017.

وكانت أول محاكمة لواينستين قد مثلت علامة فارقة في تاريخ القانون.

وتم نقض حكم الإدانة الصادر في عام 2020 بتهمتي الاغتصاب والاعتداء الجنسي، في عام 2024، بسبب أخطاء إجرائية.

ومن المقرر عقد المرافعات الافتتاحية في 22 من أبريل/ نيسان الجاري، وقد تستمر المحاكمة لخمسة أسابيع.

يذكر أن واينستين، الذي كان منتجا سينمائيا بارزا من قبل، لطالما نفى ارتكاب أي جريمة. ويؤكد محاموه أن العلاقات الجنسية المذكورة كانت بالتراضي.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

جيزيل بيليكو ضحية الاغتصاب الجماعي المدبّر من زوجها ستنشر مذكراتها
22 - مارس - 2025
السجن أربع سنوات للمخرج كريستوف روجيا لاعتدائه جنسياً على الممثلة أديل إينيل- (فيديو)
4 - فبراير - 2025
محكمة أوروبية تدين قراراً قضائياً فرنسياً: الامتناع عن الجنس ليس مبرراً للطلاق
23 - يناير - 2025
الطبيب النسائي الحائز نوبل للسلام موكويغي يأمل مساعدة ضحايا الاغتصاب في السجون السورية
16 - يناير - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية