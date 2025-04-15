إعادة محاكمة قطب السينما هارفي واينستين في نيويورك اليوم

نيويورك: من المقرر أن تبدأ إعادة محاكمة قطب السينما السابق، هارفي واينستين، في نيويورك الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يتم تخصيص الأيام القليلة الأولى لاختيار هيئة محلفين.

ومن المقرر أن يمثل المتهم (73 عاما) أمام المحكمة في مانهاتن، شخصيا.

وكانت سلسلة من المزاعم بشأن وقائع اعتداء جنسي خطيرة ضد واينستين، مسؤولة بشكل كبير عن إشعال فتيل حركة “مي تو” العالمية في عام 2017.

وكانت أول محاكمة لواينستين قد مثلت علامة فارقة في تاريخ القانون.

وتم نقض حكم الإدانة الصادر في عام 2020 بتهمتي الاغتصاب والاعتداء الجنسي، في عام 2024، بسبب أخطاء إجرائية.

ومن المقرر عقد المرافعات الافتتاحية في 22 من أبريل/ نيسان الجاري، وقد تستمر المحاكمة لخمسة أسابيع.

يذكر أن واينستين، الذي كان منتجا سينمائيا بارزا من قبل، لطالما نفى ارتكاب أي جريمة. ويؤكد محاموه أن العلاقات الجنسية المذكورة كانت بالتراضي.

(د ب أ)