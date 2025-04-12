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إعدام ثاني سجين أمريكي بإطلاق النار في كارولينا الجنوبية

منذ ساعتين

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واشنطن: نفذت سلطات ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية حكم الإعدام بحق سجين بواسطة فرقة إطلاق النار يوم الجمعة، وهي ثاني عملية إعدام من هذا النوع في الولاية خلال أسابيع قليلة.

وقالت السلطات في مؤتمر صحافي في أعقاب تنفيذ حكم الإعدام إن الرجل (42 عاما) قتل بعدة طلقات نارية.

ويوم 7 آذار/ مارس، نفذت كارولينا الجنوبية أول حكم إعدام بواسطة فرقة إطلاق النار في الولايات المتحدة في 15 عاما. وفي الحالتين، اختار السجينان هذه الطريقة بدلا من الطرق الأخرى المتاحة.

وأفادت صحيفة “دايلي جازيت” في كارولينا الجنوبية بأن الرجل الذي تم إعدامه ارتكب سلسلة من الجرائم العنيفة في عام 2004.

يذكر أن كارولينا الجنوبية أعادت السماح بخيار تنفيذ حكم الإعدام بواسطة فرقة إطلاق النار في عام 2021، وفقا لمنظمة مركز معلومات عقوبة الإعدام، وهي منظمة غير هادفة للربح.

(د ب أ)

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