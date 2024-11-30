إعدام سعوديين لإدانتهما بالخيانة والإرهاب

الرياض: نفذت السلطات السعودية السبت حكم الإعدام الصادر بحق سعوديين أدينا بارتكاب “أفعال مجرمة تنطوي على خيانة الوطن والانضمام لكيان إرهابي”.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان صحافي السبت، إن “شخصين سعوديي الجنسية أقدما على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما والانضمام لكيان إرهابي والتخطيط للقيام بعمليات إرهابية داخل وخارج المملكة وحيازة الأسلحة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بأمن المجتمع واستقراره، وقيام أحدهما بإعداد منزله وكرا لاجتماع الإرهابيين وإخفاء الأسلحة والذخيرة، وتمويله ودعمه للإرهاب”.

وأضافت أنه “بإحالتهما إلى النيابة العامة تم توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقهما من المحكمة المختصة حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما، وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكورين بمنطقة الرياض”.

(د ب أ)