إعدام سعودي أدين بالانضمام لخلية إرهابية واستهداف رجال الأمن

الرياض: نفذت السلطات السعودية، الخميس، حكم الإعدام الصادر بحق أحد السعوديين بعد إدانته بـ”الانضمام إلى خلية إرهابية، واستهداف رجال الأمن بإطلاق النار عليهم بقصد قتلهم”.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان الخميس، إن “سعودي الجنسية أقدم على ارتكاب جريمة إرهابية تمثلت في تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية، وانضمامه إلى خلية إرهابية، واشتراكه بإطلاق النار على مراكز الشرط والنقاط والدوريات الأمنية، واستهداف رجال الأمن بإطلاق النار عليهم بقصد قتلهم، وإيوائه عناصر إرهابية في منازل عائدة له ولأقربائه مع علمه بحيازتهم لمواد متفجرة وناسفة، وتقديم التسهيلات لعناصر التنظيم الآخرين، واشتراكه في سرقة عدد من المركبات واستخدامها في تنفيذ أعمالهم الإجرامية”.

وأضافت “وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل تعزيرا في المنطقة الشرقية”.

(د ب أ)