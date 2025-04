إعصار “بيبينكا” هو الأقوى الذي يضرب شنغهاي منذ عام 1949

شنغهاي: أفادت وسائل إعلام صينية رسمية أن إعصار بيبينكا الذي وصل شنغهاي الاثنين محملا بالرياح العاتية والأمطار الغزيرة، يعد أقوى عاصفة تضرب المدينة منذ أكثر من 70 عاما.

وأعلنت سلطات المدينة تحذيرا أحمر، ما يعني حالة تأهب قصوى أدت إلى إجلاء بعض سكان المناطق الساحلية.

وضرب الإعصار منطقة لينغانغ نيو سيتي الساحلية شرق المدينة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، وفق ما ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الصينية.

وقالت شبكة “سي سي تي في” الصينية الرسمية بعد وقت قصير من وصول إعصار بيبينكا إلى اليابسة، إن العاصفة التي تضرب شنغهاي هي الأقوى منذ إعصار غلوريا عام 1949.

ونصحت السلطات سكان المدينة البالغ عددهم 25 مليون نسمة بتجنب مغادرة منازلهم، كما تم إلغاء جميع الرحلات الجوية في مطاري شنغهاي الرئيسيين.

وأفيد عن إجلاء تسعة آلاف شخص من جزيرة تشونغمينغ التي تقع عند مصب نهر يانغتزي.

وأُغلقت جميع الطرق السريعة عند الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي (17,00 ت غ)، وفُرض حد للسرعة يبلغ 40 كيلومترا في الساعة على الطرق داخل المدينة.

وأبلغت مراكز مكافحة الفيضانات في شنغهاي شبكة “سي سي تي في” أنها تلقت عشرات التقارير عن حوادث مرتبطة بالإعصار، معظمها سقوط أشجار ولوحات إعلانية.

وبثت الشبكة لقطات لمراسلها من مقاطعة تشجيانغ الساحلية المجاورة حيث كانت الأمواج العاتية تضرب الشواطىء الصخرية للمنطقة تحت سماء رمادية.

وقال المراسل “إذا خرجت إلى (العاصفة)، بالكاد يمكنني التحدث”.

أضاف “يمكنكم أن تروا أن سطح البحر عبارة عن موجة تلو الأخرى، كل منها أعلى من الأخرى”.

🚨Typhoon Bebinca made land fall in #Shanghai this morning. Bebinca is the strongest #typhoon 🌀 to make landfall in Shanghai in 75 years‼️

Stay Safe!#TyphoonBebinca @InvestShanghai @ShLetsMeet pic.twitter.com/eK8EhD6qes

— Record GBA (@RecordGBA) September 16, 2024