إعلامية أردنية: سائق باص يضرب الطلاب بحزامه- (فيديو)

“القدس العربي”: نشرت الإعلامية الأردنية ميس النوباني مقطع فيديو تقول فيه إنها شاهدت سائق “باص خاص” لنقل الطلاب ويقوم بضرب الأولاد بالحزام وشتمهم، بطريقة استفزازية.

وأوضحت النوباني خلال في مقطع الفيديو، الذي نشرته عبر صفحتها الخاصة على “فيسبوك” وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، أن الموقف أثار حفيظتها، فقامت بالمناداة على سائق الباص ووجهت سؤالا له عن سبب الاعتداء وضرب الطلاب.

وقالت: السائق قال لي بعد أن وجهت له أسئلة عن سبب قيامه بالاعتداء على الأولاد والتسبب بإيذائهم، بأنه لا يفعل شيئا، وقام بإخفاء الحزام.

وأضافت أنها أكدت للسائق رؤيتها له وهو يقوم بضرب الأولاد، وأنها ستقدم شكوى بحقه.

وأشارت إلى أن السائق قام بضرب الأولاد مجددا وسط صراخ وصيحات ورجاء الأولاد بعدم ضربهم، مؤكدة بأن المشهد استفزها بشدة وطلبت من السائق تنزيل الباب الخلفي لتتمكن من تصوير رقم اللوحة، لكنه قام بخلع لوحة الباص.