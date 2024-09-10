إعلامية مصرية تهاجم مها أحمد: “اقطعوا النت عنها”- (فيديو)

“القدس العربي”: علقت الإعلامية المصرية مروة صبري على ما قالته الفنانة مها أحمد حول ظهورها على منصة “تيك توك” وطريقتها التي هاجمت فيها منتقديها، وطالبت بقطع الانترنت عنها للتوقف عن هذه التصرفات التي تسيء لها.

وفي برنامجها “قعدة ستات” قالت مروة صبري: “الفنانة مها أحمد إحنا عارفين أنها بقت نجمة من نجوم تيك توك ودايما بتشتكي أنها مش لاقية شغل وهتفضل قاعدة على تيك توك، اللي عايز يعمل حاجة يعملها هو حر لكن نحن دايما نتكلم عن الفنانين لأنهم بيمثلوا بلدهم وفنهم وبيعتبروا قدوة”.

وأضافت: “انتشر فيديو لمها من يومين وهي طالعة بث مباشر بتتكلم مع متابعيها، وحد سألها ليه بتطلعي لايف كتير وفين زوجك الفنان مجدي كامل وحد قالها ما ترجعي تمثلي، دا حب الناس ودايما بنقول ربنا يرزقنا بحب الناس لأن الناس هي اللي بتعمل الفنانين يعني أن حبهم هو اللي بيعليك وكرههم هو اللي بينزلك، يعني لو الناس بتنصحها بحاجة من حبهم فيها، لكن الغريب والصادم أنها ترد على المتابعين اللي بيحبوها اللي هما كانوا جزء أساسي وكبير في شهرتها أنها قالت يا جماعة أي حد هيكلمني كلمة مش عاجباني (هديلة بالشبشب) وأنا أعرف أردّ وراحت تهاجم الناس بأسلوب غريب، اقطعوا النت عن مها أحمد”.

وتابعت مروة هجومها على الممثلة المصرية قائلة: “مها أحمد مبقتش خطر على نفسها دي بقت خطر على الجمهور، مش دول الجمهور اللي بتحبيه مش لما الناس قعدت تهاجمك قلتي أنا بحب التيك توك محدش يتكلم، طيب بتكلمي متابعينك على “تيك توك” بأسلوب غير لائق ليه، حتى لو هتردي عليهم قولي أنا مش لاقية شغل لكن متقوليش ألفاظ مش حلوة، أنت كده هتخسري الوسط الفني ومتابعينك والناس اللي بتدعمك”.

ووجهت لها في النهاية نصيحة وقالت لها: “انت الوحيدة اللي عاملة بلبلة على تيك توك، حافظي على اللي باقي من متابعينك وتقبلي النقد مفيش حد كبير على النقد أبدا”.