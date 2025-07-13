إعلاميون مصريون يتحدثون عن مخطط لإسقاط نظام السيسي

القاهرة ـ «القدس العربي»: في ظل اتهامات المعارضة المصرية للحكومة بالتقصير بما يخص الحرائق والحوادث التي شهدتها البلاد خلال الآونة الأخيرة والمطالبات بإقالتها، خرج إعلاميون موالون للنظام للحديث عن وجود «مخطط خارجي لإسقاط الدولة».

وتسبب الحريق، الذي وقع الإثنين الماضي في سنترال رمسيس وخلف 4 وفيات ونحو 30 مصاباً، في أزمة واسعة في البلاد مع تأثر الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت، بل وحركة الطيران، بعد تلف كابلات رئيسية تغذي الخدمة.

وفوجئ المصريون بتجدد الحريق أكثر من مرة في الأيام التالية، فقد اشتعل حريق في فندق شهير في مدينة الإسكندرية، كما اندلع آخر في مول تجاري في مدينة الشيح زايد في محافظة الجيزة. والتهمت النيران مصنعين للفايبر والمنظفات في محافظة دمياط.

وأمس اندلعت النيران داخل مول «سيراميكا» التجاري في مدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، غرب العاصمة القاهرة.

معدلات طبيعية

وقال اللواء ممدوح عبد القادر، مدير إدارة الحماية المدنية الأسبق، إن معدلات الحرائق في مصر طبيعية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن وضع التغيرات المناخية والظواهر الطبيعية بالنسبة لمصر في المعدلات الطبيعية، مؤكدًا على عدم وجود أي زيادة في معدلات الحرائق.

وبين أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية يهيئ الأماكن مع أي مؤثر خارجي بسيط إلى اشتعال الحرائق.

وأوضح أن «المعدلات طبيعية في مصر ومفيش زيادة في معدلات الحرائق، ولو رصدنا مستوى الحرائق في مصر بشكل عام ممكن تلاقي حريقة في القاهرة وأخرى في الجيزة وأخرى في الإسكندرية، مع الوضع في الاعتبار إن عدد محافظات مصر 27 محافظة».

ولفت إلى أن تدخلات البشر والعلوم الحديثة في المناخ وأعمال الصناعة وما ينتج عنها من تغيرات طبيعية وتدخل العلم السلبي، تزيد أيضًا من فرص ونسب اشتعال الحرائق.

ووفقاً لتقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (مؤسسة رسمية) فقد بلغ عدد حوادث الحريق على مستوى الجمهورية 46925 حادثة عام 2024 مقابل 45435 عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 3.2 ٪.

وقبل موجة الحرائق، شهد الطريق الإقليمي حادثين خلال أقل من أسبوع أسفرا عن وفاة 22 شخصا بينهم 19 فتاة تتراوح أعمارهن بين 14 و20 عاما كنّ في طريقهن للعمل في إحدى مزارع العنب.

ويمثل الطريق الإقليمي الذي يمر بمحافظات هي: الشرقية، القليوبية، المنوفية، والجيزة، أحد أهم الطرق التي تعتبرها الحكومة أحد إنجازاتها.

وعادة ما يتباهى المسؤولون بالتطورات التي شهدها قطاع النقل خلال العام الماضي، وسبق لوزير النقل كامل الوزير، الذي يصفه مراقبون بأنه الذراع اليمنى للرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قال الشهر الماضي إنه تم إنفاق 2 تريليون جنيه لتطوير قطاع النقل الذي يعد الشريان الرئيسي للاقتصاد، وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

مؤامرة منظمة

وفي ظل اتهامات المعارضة للحكومة بالتقصير إزاء هذه الحوادث، اتهم الإعلامي المصري مصطفى بكري، جهات داخلية وخارجية بتنفيذ «مؤامرة منظمة» تهدف إلى إسقاط الدولة المصرية وزعزعة استقرارها الداخلي، محذراً من أن ما يجري «يتجاوز خلافاً سياسياً عابراً إلى مخطط يستهدف الوطن بأكمله».

بعد تكرار الحرائق وحوادث الطرق… وانتقادات المعارضة

وفي حلقة من برنامجه «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد» قال بكري إن القضية ليست أزمة اقتصادية عابرة أو صراعاً على السلطة، بل هي محاولة لتفكيك الدولة من الداخل، عبر «حروب الجيل الرابع التي تستهدف تفتيت المؤسسات الوطنية، وبث الشائعات، وإثارة الفتن، وتأليب الشارع على القيادة السياسية».

وكشف عما وصفها بملامح الخطة الراهنة التي تستهدف الداخل المصري، لافتا إلى أنها «تشمل حرباً نفسية وإعلامية مكثفة، وافتعال أزمات اقتصادية، وإشعال الخلاف بين الشعب ومؤسسات الدولة» بهدف دفع المصريين نحو الانفجار الداخلي والمطالبة بانتخابات مبكرة يتم من خلالها تنصيب «قيادة عميلة» حسب تعبيره.

وأكد أن تكرار حوادث الحرائق في مصانع ومولات وفنادق خلال الأسابيع الأخيرة قد لا يكون محض صدفة، لافتاً إلى أن هناك محاولات «لإدخال كائنات سامة إلى البلاد عبر مطار القاهرة في ما يشبه عملية إرهابية بيئية، تستهدف إنهاك الدولة من زوايا متعددة».

وأكد بكري أن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي يقف في وجه هذه المحاولات، ويرفض الضغوط السياسية والدبلوماسية التي تمارسها قوى كبرى، قائلاً: «الرئيس لم يرضخ لأي ضغوط دولية، سواء بشأن القضية الفلسطينية أو فتح قناة السويس مجاناً أو القبول بوجود عسكري أجنبي على الأراضي المصرية».

وأضاف: مصر قالت لا لتهجير الفلسطينيين، ولا لإنهاء القضية الفلسطينية، ولا لإقامة قواعد عسكرية أجنبية، ولا لتجريد الجيش من سلاحه. وهذا ما أغضب أطرافاً دولية تسعى الآن لتأليب الداخل المصري من خلال تشديد الحصار الاقتصادي، وضرب الاستقرار السياسي.

واستدعى بكري مشاهد من أحداث كانون الثاني/يناير 2011، مشدداً على أن «الهدف حينها لم يكن إصلاحاً سياسياً بل تفكيك الدولة» وقال: «بدأ المخطط باستهداف جهاز الشرطة ثم الجيش، لكن القيادة العسكرية آنذاك أفشلت المحاولة، بدعم من وعي الشعب، كما حذر منها المشير محمد حسين طنطاوي رحمه الله».

وأضاف: «الجهات نفسها التي وقفت خلف تلك الأحداث، وعلى رأسها الإدارة الأمريكية في عهد أوباما، عادت اليوم لتحريك أدواتها مرة أخرى، لكن هذه المرة عبر وسائل جديدة: الإعلام، الاقتصاد، الشائعات، رجال الأعمال، وسائل التواصل، ومراكز التمويل».

أما الإعلامي أحمد موسى فقد قال إنه في الفترة بين 2004 و2005 بدأت المؤامرة على مصر من خلال جهات وأشخاص يطلقون على أنفسهم نشطاء وبدأوا عمليات إسقاط على الدولة في ذلك الوقت.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الأطراف بدأت تكبير الأحداث الصغيرة وبدأ الحديث عن حاجة الناس والأكل والشرب وتضخيم المشاكل.

عناوين ساخنة

ولفت إلى أن هذه الناس بدأت تصرخ في القنوات ويكتبون مانشتات وعناوين صحافية ساخنة تحرك الأرض وإثارة الناس.

وشدد على أن هؤلاء الأشخاص يقومون بالأدوار نفسها حاليا ولكن مع تطوير الأساليب التي يعتمدون عليها في هذا النهج الذي يتبعونه من استغلال بعض الأحداث التي يشهدها المجتمع.

وأكد أن هذا المخطط استمر حتى حدث ما رأيناه في يناير 2011 وتحالفوا مع الإخوان بمنتهى القوة وفتحوا قنواتهم وبرامجهم وصحفهم لجماعة الإخوان والمرشد وقيادات الجماعة.

وأردف أن هذه الأطراف تلقفت الدكتور محمد البرادعي، وروجوا له أنه سيطور البلد، وكل هذا كان باتصالات خارجية، وتمت الاستعانة بالبرادعي للتواصل مع الأوروبيين كي يرحل مبارك بعد اندلاع أحداث 2011.

وواصل أن هناك ما هو أخطر من ذلك حاليًا، فقد تزامن حريق سنترال رمسيس وغيره من الحرائق وتم استغلال هذه الأمور وتضخيم الأمور.

ولفت إلى أنه بالعودة إلى الصحف والجرائد المنشورة في مثل هذا الوقت من السنة وطيلة 40 عاما مضت، تجد أخبارا منشورة تحت عنوان «بدء موسم الحرائق».