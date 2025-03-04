إعلاميون مصريون يهاجمون النادي الأهلي بعد ظهور محمد أبو تريكة في إعلان

القاهرة- “القدس العربي”:

هاجم إعلاميون محسوبون على نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ظهور لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر الدولي السابق محمد أبو تريكة في إعلان ترويجي لاستاد الأهلي.

وأعلن الإعلامي أحمد موسى المقرب من نظام السيسي، توقفه عن تشجيع النادي الأهلي، والاكتفاء بتشجيع المنتخب المصري، بسبب ظهور أبوتريكة في إعلان استاد الأهلي الجديد.

جاء ذلك خلال سجال مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” حيث قال “إن أي مصري يحب بلده وجيش مصر وشرطتها ومؤسساتها له حق أن يغضب من ظهور أبوتريكة”.

وأضاف موسى أنه سيكتفي بتشجيع المنتخب الوطني فقط خلال الفترة المقبلة، ما يعني أنه لن يقوم بمساندة النادي الأهلي في أي محفل قادم.

إلى ذلك طالب الإعلامي محمد الباز، بإيقاف إعلان الأهلي معتبرا أنه جاء حاملا لوجوه أساءت لمصر والمصريين.

وكتب في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “امنعوا إعلان الأهلي، إذا كان الأهلي فوق الجميع، فمصر فوق الأهلي وفوق الجميع”.

وأضاف: “امنعوا إعلان الأهلي المذموم، واخفوا عنا وجه أبو تريكة المشئوم، فالأيام لن تنسينا ما فعل، وتعاقب السنين لن يمحو ما اقترفت يداه من آثام”.

وتابع: “احترموا القانون وقدسوا أرواح من ماتوا بدعم أمثاله ممن وقفوا إلى جوار الجماعة الإرهابية ولم ينتظموا فى صف الوطن ولا تجعلوا الكسب المادي يعميكم عما فعلوه”.

واختتم بالقول: “أموال الدنيا لن تغسل وجهه القبيح والدعاية السوداء لن تمنحه تأشيرة دخول إلى مدينتنا مرة أخرى”.

وعلق الإعلامي عمرو أديب، على ظهور أبو تريكة، وكتب على حسابه في موقع “إكس”: “بصراحة تضايقت جدا من وجود لاعبين غير أبو تريكة في إعلان الأهلي، لأنه بصراحه كفاية أصل تاريخ النادي لا يوجد به لاعبين على قيد الحياة أو رحلت تنفع للإعلان، وهو النجم الوحيد الذي يفتتح الإعلان ويختمه، حاجة تشرف فعلا”.

وختم ساخرا: “مبروك الاستاد ومبروك أبو تريكة عليكم وعلى مصر، هذا هو مقام الأهلي صحيح”.

إلى ذلك، علق المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على الجدل الذي أثاره ظهور أبو تريكة في الإعلان.

وقال البرعي في منشور على حسابه بموقع فيسبوك: “من حيث المبدأ أنا كنت أشجع الزمالك أساسا، وتوقفت من بعد أيام على خليل وحسن شحاته وفاروق جعفر وطه بصري ونوح أدم وعمر النور، وتوقفت عن مشاهدة كرة قدم أصلا إلا نادرا وفي دوري غير مصري”.

وأضاف: “لكن يهمني أن أقول إن أبوتريكة لم يتم توجيه أي اتهامات له بالإرهاب ولم يتم التحقيق معه ولم يتم إحالته إلى المحاكمة ولم يتم إصدار حكم غيابي ضده بأي تهمة”.

وتابع: “أبو تريكة ببساطة مدرج مثله مثل أشخاص كثيرة من تيارات مختلفة في القوائم الإرهابية، وصدر حكم برفعه من محكمة النقض مع ناس كثيرة برضه، وطلبت النيابة استمرار إدراجه هو وأشخاص كثيرين أيضا، لكن هذا الإدراج، إجراء تحفظي يعني المفترض أن يكون معاه تحقيقات جادة تنتهي أما بإحالة الشخص للمحاكمة أو برفع اسمه وأبو تريكة مدرج منذ عشر سنوات”.

وظهر محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلى منتخب مصر الدولي السابق للمرة الأولى منذ مغادرته القاهرة، في إعلان ترويجي لاستاد النادي الأهلي.