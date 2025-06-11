إعلاميون موالون: القافلة إحراج وكمين لمصر ومزايدة عليها

القاهرة ـ «القدس العربي»: شنّ إعلاميون موالون لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي هجوما على «قافلة الصمود» التي تضم متطوعين من دول المغرب العربي، ويعتزمون الوصول إلى رفح.

وقال الإعلامي نشأت الديهي إنه لا يمكن المزايدة على مواقف مصر التي لولاها لتمت تصفية القضية الفلسطينية وتشييعها إلى مثواها الأخير، وكذلك لا تهاون مع الإخوان والسماح لها بالعبث وإثارة الفوضى في الشارع المصري تحت مزاعم كسر الحصار ومسيرة الصمود الهوليوودية، مضيفا: لا ترفعوا قميص غزة كما رفع الأمويون قميص عثمان.

وقال الديهي في منشور على صفحته على موقع «إكس»: «إذا كانت الحدود مفتوحة دون ضابط أو رابط في مناطق غابت فيها الدولة ـ أي دولة ـ فإن الدولة المصرية بهيبتها وجيشها ووعي شعبها موجودة وحاضرة ومسيطرة على كل حبة رمل مصرية، وإذا أراد هؤلاء حقا كسر الحصار فعليهم بالتوجه إلى سواحل غزة بحرا ويمكنهم الاستعانة بسفن جزائرية وتونسية كما يمكنهم العبور برا من الأراضي السورية». وتابع: «نحن مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا وقدمنا لها الغالي والنفيس وخضنا لأجلها الحروب وشيدنا لمناصرتها جامعة الدول العربية وقلنا: لا لتهجير أهلها ولا لتصفيتها بأي شكل من الأشكال».

وواصل: «إلى هواة الشهرة واللقطة والتقاط الصور التجارية، ابتعدوا عن مصر وهذا رجاء وتحذير، وفي هذه الأجواء الملبدة بالمزايدات هل يخرج حينئذ أنصار الإخوان من أدعياء الناصرية واليسار أمثال حمدين صباحي وأحمد طنطاوي وأحمد دومة ليستقبلوا الصامدين على حدود مصر الغربية ابتزازا للدولة المصرية ومزايدة على مواقفها؟».

كذلك قال الإعلامي أحمد موسى في منشور على موقع «أكس»: هل تم التنسيق مع السلطات المصرية وحصول هذه القافلة ومن في داخلها على تأشيرات دخول لمصر أولا ثم دخول سيناء ثانيا؟ والتي هي ذات طبيعة خاصة ولها إجراءات محددة».

وتابع: لا تنظروا للعنوان البراق والجاذب قافلة الصمود، بل لتبعات ما قد يحدث، والصورة التي سيتم تداولها وتصديرها عن مصر، والغريب لماذا لم يذهب هؤلاء عن طريق البحر وهو أقرب وأسهل لهم؟».

وواصل: «اليقظة مطلوبة من الجميع لمواجهة هذا الفخ الذي يستهدف وضع مصر في موقف محرج للغاية، سواء سمحت بالدخول أو منعت القافلة، وتداعيات ما قد يحدث والحملات المجهزة سلفا ضد الدولة المصرية، فانتبهوا لهذا الكمين المحكم والعيون كلها تركز على مصر، وهناك عشرات النشطاء الذين سينضمون لهذه القافلة عند وصولها الأراضي المصرية».

وأضاف: «الشعب المصري لديه الوعي الكامل بما يحاك ضد مصر منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وموقف الدولة الصلب والقوي والقاطع بمنع تمرير مخطط التهجير للحفاظ على القضية الفلسطينية، وهل القافلة ستنقذ غزة أم هدفها الشو الإعلامي؟ الموضوع ليس سهلا بل مخطط بعناية والهدف هو إحراج مصر وليس إسرائيل».

واستكمل: «لو افترضنا وصولهم رفح ورفض جيش الاحتلال دخولهم غزة مثلما رفض وصول السفينة «مادلين» شواطئ غزة، واعتقل كل من عليها بمن فيهم نواب في البرلمان الأوروبي، هل سيعود هؤلاء النشطاء لبلدانهم أم سيحولون منطقة الحدود مع فلسطين لقنبلة موقوتة وبؤرة للأحداث والضغط على مصر، فماذا ستكون النتيجة؟».

واختتم: «التعامل مع هذا الموضوع يتطلب الحذر والحكمة لحماية أمن مصر القومي، وموقفنا من فلسطين لا يحتاج لشهادات من أحد ولا مزايدات من أصحاب الشعارات والحنجوريين، لأننا الدولة الوحيدة التي حاربت من أجل فلسطين، وطوال 77 عاما مصر تتصدر مشهد الدفاع عن الدولة الفلسطينية وسوف تستمر في تحمل مسؤوليتها التاريخية».

كذلك اعتبر البرلماني المصري والإعلامي مصطفى بكري أن القافلة تستهدف الضغط على مصر.

وكتب على صفحته على موقع «أكس»: «لا أحد يزايد على موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية، الموقف المصري ثابت ومبدئي ويقوم على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. «

وأضاف: «مصر ضد الحصار المفروض على أهلنا بهدف تركيعهم، مصر رفضت مخطط التهجير ورفضت مئات المليارات من الدولارات، الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من المخطط الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، ومصر قالت لترامب لا، لن نسمح بالتهجير، هناك حقوق للشعب الفلسطيني أقرتها المواثيق والقرارات الدولية».

وواصل: الموقف معقد، والمؤامرة كبيرة، وخيارنا الوحيد هو الحفاظ على أمن مصر ورفض تصفية القضية الفلسطينية والاستمرار في مطالبة المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة وحصار التجويع ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة.

«التحالف الاشتراكي»: منعها حماقة كبرى

طالب حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، الحكومة المصرية بالسماح لـ «قافلة الصمود» بدخول مصر، محذرا من بعض الدعوات التي أصبحت غير خافية لمنعها من دخول مصر بحجج فاسدة، مشددا على أنه في حال أقدام السلطات المصرية على مثل هذا المنع تكون قد ارتكبت خطأ جسيما واقترفت حماقة كبرى مدمرة لسمعة مصر أمام العرب والعالم كله.

وعبر في بيان عن تقديره لشرفاء وأحرار العالم الذين تصاعدت في الفترة الأخيرة حركتهم المنددة بحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة المدعومة من أمريكا وحكومات أخرى، والتي تجرى أيضا في ظل تخاذل بل وتواطؤ العديد من الأنظمة العربية.

وقال الحزب إن المظاهرات الشعبية اليومية الواسعة في عواصم أوروبا لندن وباريس ومدريد وبرلين وغيرها أصبحت تشكل تحولا نوعيا مهما في إدراك الرأي العام العالمي للطبيعة الفاشية والعنصرية للكيان الصهيوني، وتحولت لعنصر ضغط مؤثر على حكومات تلك الدول لتغيير سياساتها الداعمة والمتواطئة مع العدوان، وتبشر بتحولات أكبر في المستقبل المنظور لوضع نهاية لدولة الفصل العنصري الصهيونية على غرار ما حصل مع جنوب أفريقيا سابقا.

وحذر من أن هذه التحركات لشعوب العالم الحرة تأتي في وقت ما زالت فيه النظم العربية تقيد تحركات شعوبها المنددة بالعدوان وتسجن الشباب المناصر لشعب فلسطين، وتصطنع أحيانا تحركات مظهرية موجهة لا مصداقية لها لبعض الأتباع الذين يتحركون بالوجبة واليومية.

ووجه الحزب التحية للتحركات الأخيرة لموجة النهوض الشعبي العالمي والمتمثلة في ثلاثة تحركات متوازية هي سفينة الحرية مادلين، ومسيرة غزة المقرر أن يصل الآلاف من أفرادها من الجنسيات الأوروبية إلى القاهرة، ثم «قافلة الصمود» التي تحركت من تونس بمشاركة مغاربية واسعة من الأشقاء التونسيين والجزائريين التي تتوجه من ليبيا إلى الحدود المصرية.

وأكد ترحيبه بجهد أحرار العرب والعالم في مسيرة غزة وقافلة الصمود الذين يأتون لمصر بهدف دعم الشعب الفلسطيني بالتنسيق مع السلطات المصرية وليس لأي هدف أو باتباع أي أسلوب آخر.

وشدد على أن واجب السلطات الحاكمة في مصر التعاون معهم لإظهار دعمهم أمام شعوب العالم، وهذا يمكن أن يدعم القضية الفلسطينية والموقف الوطني المفترض لمصر تجاهها.

وأكد على ضرورة استقبال أحرار العالم والتعاون معهم، داعيا الشعب المصري للإعلان عن ترحيبه بهؤلاء الأحرار من كل دول العالم.

ودعا الأحزاب والقوى السياسية والوطنية لتحويل هذا الأسبوع لأسبوع للتضامن العالمي مع فلسطين بإقامة مختلف الفعاليات الشعبية المناسبة.