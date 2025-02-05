إعلاميون وحقوقيون تونسيون يشيدون بحكم قضائي يمهّد لمنع استخدام المرسوم 54 للحد من حرية التعبير في البلاد

تونس – «القدس العربي»: أشاد حقوقيون وسياسيون وإعلاميون تونسيون بحكم قضائي اعتبروا أنه يفتح الباب أمام منع استخدام المرسوم 54 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية للحد من حرية التعبير في البلاد.

وكانت محكمة التعقيب في العاصمة قضت، الإثنين، بنقض وإحالة قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بحق المحامية والإعلامية سُنية الدهماني، وإعادة ملف القضية إلى دائرة الاتهام لإعادة النظر فيه.

وتحاكم الدهماني بعدة قضايا وفق المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، بسبب تصريحات إعلامية انتقدت فيها الوضع العام في البلاد.

وإحدى هذه القضايا تقدمت بها الهيئة العامة للسجون ضد الدهماني بتهمة “تعمد استعمال أنظمة معلومات واتصال لنشر أخبار كاذبة ونسبة أمور غير حقيقية بهدف الإضرار بالأمن العام والتشهير بالغير والتحريض عليه وكان المستهدف منه موظفاً عمومياً”، وفق الفصل 24 من المرسوم 54.

ووفق الفصل المذكور، يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبغرامة قدرها خمسون ألف دينار (الدولار حوالي 3 دنانير) كل من “يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذباً للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان”.

وورد في نص الحكم الذي أصدرته محكمة التعقيب أن مجال تطبيق أحكام المرسوم 54 يجب أن يكون “منحصراً في الجرائم التي ترتكب عن طريق أو باستعمال أنظمة المعلومات والاتصال والبيانات والبرمجيات الإلكترونية القابلة للمعالجة، ولا تشمل بالتالي أراء الصحافيين والإعلاميين التي يعبرون عنها بوسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية”.

كما اعتبر الحكم أن تطبيق المرسوم المذكور يجب أن يؤدي للمساس بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، كما أن “الجرائم التي ترتكب في إطار العمل الصحافي بشكل عام ينظمها المرسوم 115 لسنة 2011 (المتعلق بحرية الصحافة والنشر)، وليس هناك ما يبرر إصدار قانون آخر لمكافحة نفس الجرائم؛ لاختلاف الموضوع ومجال التطبيق بينها”.

وأشادت نقابة الصحافيين بالحكم القضائي، معتبرة أنه “خطوة إيجابية اتخذتها محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون في إرجاع الأمور إلى نصابها في حصر استعمال المرسوم 115 دون غيره في قضايا النشر مثلما طالبت به النقابة منذ سنوات”.

وأكدت أن “نقد المؤسسات والسياسات العمومية هو جوهر العمل الصحافي في اتجاه إصلاح السياسات العمومية ومدى احترامها لحقوق المواطنين، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون سبباً للزج بالصحافيين في السجون وتقييد حرية عمل المؤسسات الإعلامية والصحافيين والإعلاميين، في الوقت الذي يتطلب تعامل الشخصيات العامة بتسامح مع الانتقاد الموجه من وسائل الإعلام حتى يمكنها أن تقوم بمسؤوليتها المجتمعية”.

وطالبت النقابة بـ “الإفراج عن مشروع تنقيح المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال”، محملة رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة “مسؤولية التعطيل الممنهج لتمرير مقترح التنقيح للجنة المختصة في تعد سافر على الدستور التونسي ونظام البرلمان الداخلي وحرمان مئات المتابعين، وفق المرسوم، من الاستفادة من إمكانية التنقيح”. كما اعتبرت أن “تمسك النيابة العمومية ومن خلفها وزارة العدل بمواصلة استعمال هذا المرسوم كسيف يسلط على حرية التعبير وحرية الصحافة، يدخل في خانة سياسة ممنهجة تهدف إلى إخماد الأصوات الناقدة والحرة”.

وكتب عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد: “محكمة التعقيب تنتصر للعدالة وللقانون وللحق، وتصدر قراراً تاريخياً ببطلان التتبعات (الملاحقات القضائية) ضد المحامية سنية الدهماني، وتسن فقهاً قانونياً بقرارها المبدئي يبطل فعول المرسوم 54 المتعارض مع النصوص الأكثر منه علوية والمنافي للحقوق وللحريات”.

وأضاف: “تونس تتعافى من “عدالة” قلب القواعد القانونية والظلم الاستبدادي القانوني بالتعسف في استعمال القانون لإسكات الأصوات المختلفة المعارضة لجنوح السلطة للاستبداد”.

وعلق القاضي حمّادي الرحماني بالقول: “حكم قضائي مفاجئ في الزمن المستحيل ينتصر للقانون والحقوق والحريات”.

ودونت المحامية دليلة مصدق: “قرار تاريخي يمثل فقه قضاء بالنسبة لكل القضايا المنشورة في محاكم في علاقة بالمرسوم 54 سيئ الذكر”.

وكتب هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديموقراطي: “شكراً جزيلاً للمستشارة المقرّرة بمحكمة التعقيب، سامية العابد، التي شاركت في إصدار القرار التعقيبي في القضية الأخيرة لسنية الدهماني، والتي أُحيلت فيها على معنى المرسوم 54 سيئ الذكر”.

وأضاف: “للأسف، في ظلّ ما يعيشه القضاء في عهد العلوّ الشّاهق أصبح إصدار قرار قضائي يحترم القانون إنجازاً كبيراً. في كل الأحوال، أمثالها يُعيدون إلينا شيئاً من الأمل في غد أفضل ويُثبتون أنّ القاضي الحرّ لا سُلطان عليه إلا القانون ووجدانه وضميره، وذلك مهما بلغ حجم الضغوط المسلّط عليه”.