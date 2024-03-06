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إعلاميو تونس يحتجون تضامنا مع زميلهم خليفة القاسمي.. ومحكمة تنقض حكماً بسجنه 5 سنوات

6 - مارس - 2024

حسن سلمان
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تونس- “القدس العربي”: نقضت محكمة في تونس الأربعاء حكما بسجن الصحافي خليفة القاسمي خمس سنوات بتهمة إفشاء معلومات عن أجهزة الأمن، بحسب ما أفاد محاميه.

وبموجب قانون مكافحة الإرهاب، صدر بحق خليفة القاسمي في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 حكم بالسجن لمدة عام ابتدائيا. ورُفعت هذه العقوبة إلى السجن خمس سنوات في الاستئناف.

وغادر القاسمي سجن “المرناقية” ليلا.

وقال المحامي رحال جلالي إن محكمة النقض “قرّرت الأربعاء نقض الحكم القديم واعادة احالته على الاستئناف”.

ولا يزال القاسمي يُلاحق في هذه القضية، بموجب المادة 34 من قانون مكافحة الإرهاب التي “تعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة” كل من ينشر معلومات “لصالح منظمة أو اتفاق إرهابي”.

رحبت منظمة “مراسلون بلا حدود” بما اعتبرته “الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة” للصحافي.

وأُدين هذا الصحافي الذي سجن منذ 3 أيلول/سبتمبر 2023 بتهمة “افشاء عمدا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات”.

وفي وقت سابق، نظمت نقابة الصحافيين التونسيين، الأربعاء، وقفة تضامنية أمام مقرّها في العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح الصحافي خليفة القاسمي المحكوم بخمس سنوات سجنا، وذلك قبل ساعات من مثوله أمام محكمة التعقيب.
وقال نقيب الصحافيين زياد دبار لإذاعة موزاييك إنّ «استسهال سجن الصحافيين على خلفية أدائهم لعملهم يجب أن يتوقّف» مشدّدا على ضرورة تطبيق القوانين المنظِمة للمهنة وعدم تسليط قوانين أخرى على الإعلام.
وكان القاسمي أعلن قبل أشهر الدخول في إضراب مؤقت عن الطعام، احتجاجاً على ظروف سجنه ولمطالبة محكمة النقض بالتسريع في النظر بطلب اعتراضه على الحكم الصادر ضده.

وكانت منظمات إعلامية وحقوقية محلية ودولية استنكرت تشديد الحكم الصادر بحق القاسمي، واعتبرته «ترهيباً للصحافي ولغيره من الصحافيين حتى لا يتناولون قضايا تتعلق بالأمن التونسي».
كما اعتبرت أن محاكمة القاسمي وفقاً لقانون الإرهاب يعتبر «اعتداء على حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، وتنكيلا بالصحافيين”.

(القدس العربي ووكالات)

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