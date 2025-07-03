إعلامي مصري موالٍ للسلطة يطالب بتعديل الدستور لاستمرار السيسي بعد 2030

القاهرة- “القدس العربي”:

طالب الصحافي محمد الباز، رئيس مجلس جريدة الدستور المصرية، بإجراء تعديل دستوري يتيح إعادة النظر في مدة الرئاسة، مؤكدًا أن الشعب المصري اعتاد على رئيس يعمل بلا كلل، في إشارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الباز الذي يعد أحد أبرز الوجوه الإعلامية الموالية للسلطة، في تصريحات متلفزة: “الناس اعتادت على رئيس يعمل طوال اليوم، ويتابع تفاصيل الدولة عن كثب، وكنت أتمنى أن ينتقل هذا المسلك في الأداء والانضباط إلى الحكومة الحالية”.

وأضاف: “السيسي يمثل نموذجا فريدا في الالتزام والمتابعة والوطنية، وأتمنى أن تنتقل هذه الروح إلى من يأتي بعده، وأن يحافظ على نفس النهج في العمل الجاد والدؤوب”.

وشدد الباز في ختام حديثه على أنه يؤيد تعديل الدستور فيما يخص مدة الرئاسة.

وتنتهي الولاية الثالثة السيسي في عام 2030. وقبل أن تنتهي ولايته الثانية عام 2019، حيث كانت مدة الدورة الرئاسية 4 سنوات، أجرى استفتاء على تعديلات دستور 2014، التي امتدت بمقتضاها مدة الفترة الثانية للرئيس الحالي من 4 سنوات إلى 6 سنوات انتهت في عام 2024، وسمحت له بالترشح لفترة ثالثة إضافية لمدة 6 سنوات تنتهي في عام 2030.