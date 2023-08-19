إعلامي مصري يشن هجوما على محمد رمضان بسبب مشهد من مسلسل- (فيديو)

“القدس العربي”: شنّ الإعلامي والكاتب المصري محمد الغيطي هجوماً لاذعاً على مواطنه الفنان محمد رمضان، معتبراً أنه “أهان المرأة” في مسلسل “جعفر العمدة” الذي عُرض في موسم دراما رمضان الفائت، وأنه “يُقدّم أسوأ ما في المجتمع” عبر الأعمال الفنية التي يطرحها.

وقال الغيطي في تصريحات لوسائل إعلام محلية: “أنا ضد كل المحتوى الذي يقدمه (محمد رمضان) في الفترة الأخيرة. أصبح نموذجاً للإنتاج التجاري الذي يقدم أسوأ ما في المجتمع”، مضيفاً “ماشي في سكة البلطجة والعنف والأفكار السطحية والتفاهة”.

وتابع الغيطي “فكرة أنك تلبّس عدوك قميص نوم وتمشيه على حمار الناس ستقوم بتقليدها في كثير من محافظات مصر. كل شخص مختلف مع شخص آخر سيخطفه ويلبّسه قيص نوم ويمشيه بالمقلوب على حمار”، في إشارة إلى مشهد انتقام ناصر الدسوقي “محمد رمضان” من مرسي في مسلسل “الأسطورة” 2016، بحسب موقع فوشيا.