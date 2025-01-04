سياسة | دولي | أوروبا

إعلام ألماني: منفذ هجوم الدهس في ماغديبورغ متورط في عدة قضايا

4 - يناير - 2025

أرشيف

حجم الخط
0

برلين: أفادت وسائل إعلام ألمانية، السبت، أن منفذ هجوم الدهس في مدينة ماغديبورغ، شرقي البلاد، المدعو طالب عبد المحسن، كان متورطا في عدة قضايا خلال العامين الماضيين.
وأوضحت الصحافة الألمانية، أن اسم طالب عبد المحسن، ورد في 7 تحقيقات بين أبريل/نيسان 2023 وأكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وأشارت إلى أن القضايا، 5 منها كان فيها عبد المحسن، مقدم بلاغات، و2 منها مشتبه به.
وذكرت أن إحدى القضايا، ورد فيها اسمه كمشتبه به بتهديد محامي وعائلته، مثّله سابقا في قضية قانونية.
ومساء الجمعة، وقعت حادثة دهس في أحد أسواق عيد الميلاد المكتظة بماغديبورغ.
وكشفت وسائل إعلام محلية، أن منفذ الهجوم طبيب سعودي يدعى “طالب” يبلغ من العمر 50 عاما، وقالت إنه “مناهض للإسلام وداعم لليمين المتطرف والصهيونية”.
(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

دعوة ميرتس لإصلاح نظام التجنيس وسحب الجواز الألماني من متعددي الجنسية.. هل تهدد مبادئ الدستور؟
منذ 11 ساعة
ألمانيا تعيد النظر بمنح الحماية للسوريين.. وفرنسا تعلّق طلبات اللجوء وتفتح باب العودة لبعض اللاجئين
منذ 16 ساعة
ألمانيا والإبادة في غزة: كيف تماهت الدولة مع حملة محو إسرائيل للفلسطينيين وحماية “مصالحها العارية”؟
5 - يناير - 2025
وزيرة ألمانية: الحكومة ستعيد تقييم وضع 300 ألف لاجئ سوري.. وخطة شاملة ستطبق قريبا
5 - يناير - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية