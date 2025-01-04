إعلام ألماني: منفذ هجوم الدهس في ماغديبورغ متورط في عدة قضايا

برلين: أفادت وسائل إعلام ألمانية، السبت، أن منفذ هجوم الدهس في مدينة ماغديبورغ، شرقي البلاد، المدعو طالب عبد المحسن، كان متورطا في عدة قضايا خلال العامين الماضيين.

وأوضحت الصحافة الألمانية، أن اسم طالب عبد المحسن، ورد في 7 تحقيقات بين أبريل/نيسان 2023 وأكتوبر/ تشرين الأول 2024.

وأشارت إلى أن القضايا، 5 منها كان فيها عبد المحسن، مقدم بلاغات، و2 منها مشتبه به.

وذكرت أن إحدى القضايا، ورد فيها اسمه كمشتبه به بتهديد محامي وعائلته، مثّله سابقا في قضية قانونية.

ومساء الجمعة، وقعت حادثة دهس في أحد أسواق عيد الميلاد المكتظة بماغديبورغ.

وكشفت وسائل إعلام محلية، أن منفذ الهجوم طبيب سعودي يدعى “طالب” يبلغ من العمر 50 عاما، وقالت إنه “مناهض للإسلام وداعم لليمين المتطرف والصهيونية”.

(الأناضول)