إعلام أمريكي: ترامب منفتح على بيع تركيا مقاتلات “إف 35”

واشنطن: أفادت قناة أمريكية، الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب، منفتح على بيع تركيا مقاتلات “إف 35” مرة أخرى، عقب مباحثاته مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكرت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، نقلا عن مصدرين مطلعين، أن ترامب يبحث قضية بيع طائرات “إف 35” لأنقرة.

وأضافت القناة، أن ترامب يدرس رفع العقوبات المفروضة على تركيا (بسبب منظومة إس 400 الروسية)، واستئناف بيع طائرات “إف-35” المقاتلة، وذلك بعد مباحثاته مع الرئيس أردوغان.

وأردفت: “ترامب، أعرب عن انفتاحه على فكرة بيع طائرات إف 35 إلى تركيا، إذا توصل الجانبان إلى اتفاق من شأنه أن يجعل منظومة إس-400 التركية غير صالحة للتشغيل”.

وبحسب فوكس نيوز، تحتاج الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا (كاتسا) من أجل بيع المقاتلة المذكورة إلى تركيا.

وتابعت أن ترامب طلب من فريقه إجراء دراسة حول “سبل تجنيب تركيا عقوبات كاتسا”.

وفي 16 مارس/آذار الجاري، تناول الرئيسان أردوغان وترامب، بشكل مفصل العديد من القضايا الثنائية والإقليمية خلال محادثة هاتفية بينهما.

(الأناضول)