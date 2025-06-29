إعلام إسرائيلي: الجيش يفضل إبرام صفقة تبادل أسرى على مواصلة الحرب على غزة

القدس: ادعت مصادر إسرائيلية، مساء الأحد، أن الجيش طلب من الحكومة تحديد الخطوة المقبلة للحرب، إما استكمال السيطرة على قطاع غزة أو إبرام صفقة تبادل أسرى، مع تفضيله الخيار الثاني.

ونقلت القناة “12” العبرية (خاصة) عن مصادر مطلعة لم تسمها أن الجيش، وعلى رأسه رئيس الأركان إيال زامير، طلب من الحكومة تحديد الخطوة المقبلة خلال الحرب في غزة.

وأوضحت المصادر أن الخطوة المقبلة، وفق الجيش، هي إما استكمال السيطرة على غزة بالكامل أو الذهاب إلى صفقة تبادل أسرى، إذ إن الجيش يفضل الخيار الثاني.

المصادر أردفت أن زامير أبلغ الحكومة، برئاسة بنيامين نتنياهو، أن الجيش يسيطر عسكريا على نحو 75 بالمئة من مساحة القطاع (365 كيلومترا مربعا).

وتحدثت القناة عن وجود تباين في وجهات النظر بين الجيش والحكومة بشأن ما إذا كان يجب الاستمرار في القتال حتى السيطرة على غزة كاملة، أو السعي نحو صفقة تبادل أسرى وإنهاء الحرب.

وينتظر الجيش القرار خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) برئاسة نتنياهو، مساء الأحد.

(الأناضول)