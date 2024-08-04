إعلام إسرائيلي: تل أبيب تستعد لـ”هجوم إيراني شامل ومميت”

مجدل شمس: قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن السلطات تستعد لسيناريو هجوم مشترك من حزب الله اللبناني وإيران ووكلائهما ضد عموم البلاد بما فيها العاصمة تل أبيب، وأنها تدرس جميع الخيارات، على اعتبار أن الهجمات قد تكون “شاملة ومميتة”.
وفي هذا السياق، قالت صحيفة يديعوت أحرنوت، إن السلطات الأمنية والسياسية في إسرائيل كثفت مشاوراتها مع الولايات المتحدة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والقيادي البارز في “حزب الله” اللبناني فؤاد شكر.
وذكرت الصحيفة أن المشاورات أسفرت عن أن هجوما مشتركا أو منفصلا من جانب حزب الله اللبناني وإيران ووكلائها، أمر “حتمي”، وأن توقيت الرد نطاقه ما زال غير مؤكد.
وأشارت إلى أن المحادثات المكثفة حول كيفية رد إسرائيل على الهجمات المحتملة ضدها ما زال مستمرا.
ولفتت الصحيفة إلى أن المسؤولين ناقشوا أيضا خيار تحرك إسرائيل أولا والقيام بـ”هجوم وقائي”.
وأضافت أنه طُلب من الوزارات في إسرائيل “الاستعداد لكل السيناريوهات التي قد تتطور إلى حرب على 5 جبهات سيتم فيها ضرب آلاف النقاط على أراضيها”.
الصحيفة قالت إن مسؤولي الأمن الإسرائيليين يتوقعون أن حزب الله يستعد لهجوم كبير ضد إسرائيل “لن يقتصر على الأهداف العسكرية” فقط.
(الأناضول)
طول انتظار الرد هو لقتلكم مرتين..
يبدو أن الصهاينة قد نسوا ما فعله بهم حزب الله في معركة بنت جبيل عام 2006.
أي والله صدقت بارك الله فيك أخي الكريم
الله أكبر الله أكبر الله أكبر على وحدة دكوا دكوا تل أبيب وحولوها إلى كرة من لهيب تحرق عصابة بنغفير وسموتريتش و النتن ياهو و زبانيته من غلانت الخنزير الحقير وهاليفي الكلب المسعور الفاشل وهنغبي الملعون وهاغاري الخنزير الحقير قتلة أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وتعسا لعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم جميعا بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀
إنها نهاية عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🐒🚀🐒
ان شاء الله الا يكون ” تمخض الجبل وولد فأرا “
الوقت أصبح اكثر الحاجات من ذي قبل لتلقين النتن ياهو درسا لن تنساه إسرائيل طيلة الخمسين سنة القادمة. طفح الكيل و طفح التروي و ضبط النفس
إن شاء الله.
لقد اتفقو مسبقا . نفس القصة . الى متى سيستيقظ اهل السنة.
الله الله، أضربوا مطار بن قريون، محطات توليد الكهرباء، تحلية مياه البحر، منصات الغاز في البحر و ناطحات السحاب في تل أبيب…