إعلام إسرائيلي: تل أبيب تستعد لـ”هجوم إيراني شامل ومميت”

مجدل شمس: قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن السلطات تستعد لسيناريو هجوم مشترك من حزب الله اللبناني وإيران ووكلائهما ضد عموم البلاد بما فيها العاصمة تل أبيب، وأنها تدرس جميع الخيارات، على اعتبار أن الهجمات قد تكون “شاملة ومميتة”.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة يديعوت أحرنوت، إن السلطات الأمنية والسياسية في إسرائيل كثفت مشاوراتها مع الولايات المتحدة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والقيادي البارز في “حزب الله” اللبناني فؤاد شكر.

وذكرت الصحيفة أن المشاورات أسفرت عن أن هجوما مشتركا أو منفصلا من جانب حزب الله اللبناني وإيران ووكلائها، أمر “حتمي”، وأن توقيت الرد نطاقه ما زال غير مؤكد.

وأشارت إلى أن المحادثات المكثفة حول كيفية رد إسرائيل على الهجمات المحتملة ضدها ما زال مستمرا.

ولفتت الصحيفة إلى أن المسؤولين ناقشوا أيضا خيار تحرك إسرائيل أولا والقيام بـ”هجوم وقائي”.

وأضافت أنه طُلب من الوزارات في إسرائيل “الاستعداد لكل السيناريوهات التي قد تتطور إلى حرب على 5 جبهات سيتم فيها ضرب آلاف النقاط على أراضيها”.

الصحيفة قالت إن مسؤولي الأمن الإسرائيليين يتوقعون أن حزب الله يستعد لهجوم كبير ضد إسرائيل “لن يقتصر على الأهداف العسكرية” فقط.

(الأناضول)