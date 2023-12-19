إعلام إسرائيلي: جنود جرحى يرفضون لقاء نتنياهو خلال زيارته مستشفى

القدس: رفض جنود إسرائيليون جرحى، الثلاثاء، حضور لقاء مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال زيارته مستشفى في وسط إسرائيل، بحسب القناة “13” العبرية.

القناة قالت إن نتنياهو وصل اليوم في زيارة إلى قسم إعادة التأهيل في مستشفى شيبا تل هشومير، للقاء جنود أصيبوا في المعركة البرية بقطاع غزة، لكن بعض المرضى رفضوا مقابلته.

وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات برية في شمال قطاع غزة وسّعها لاحقا إلى جنوبه حتى مدينة خان يونس، ضمن حرب يشنها منذ السابع من ذلك الشهر، وخلّفت حتى الثلاثاء 19 ألفا و667 شهيدا، و52 ألفا و586 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

وتابعت القناة أن “ممثلي الجيش ومسؤولين في مكتب رئيس الوزراء جمعوا الجرحى الذين وافقوا على لقاء رئيس الوزراء في جزء منفصل ومعزول من القسم”.

وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، قتلت “حماس” في هذا الهجوم نحو 1200 إسرائيلي وأسرت حوالي 240 بادلت نحو 110 منهم مع إسرائيل، التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

فيما قال مكتب نتنياهو، في بيان، إن “رئيس الوزراء زار الثلاثاء مركز تأهيل ضحايا الحرب في مستشفى شيبا الطبي، حيث التقى مدنيين أصيبوا يوم 7 أكتوبر الماضي وجنودا أصيبوا خلال القتال في غزة”.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل مقطع فيديو يُظهر نتنياهو والحاخام شاي جروشير، الذي برز بأنشطة لجمع تبرعات لصالح الجيش، وهما يسلمان أجهزة هاتف “أيفون” لثلاثة جنود جرحى.

وفي المقطع، يقول جروشير إن جهاز “أيفون” كان مع أحد الجنود أنقذه من رصاصة في معارك غزة، ولذلك أهداه جهازا جديدا.

ومنذ بدء العمليات البرية، أُصيب 719 ضابطا وجنديا فيما قُتل 131، بحسب الجيش الإسرائيلي.

(الأناضول)