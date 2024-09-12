إعلام إسرائيلي: رئيس الأركان يحدد ديسمبر موعدا محتملا لاستقالته 

القدس المحتلة: أفادت قناة عبرية، الخميس، بأن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، حدد نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل موعدا محتملا لتقديم استقالته، على خلفية إخفاق 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وعلى مدى الأشهر الماضية، قدم عدة قادة بالجيش الإسرائيلي أبرزهم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء أهارون حاليفا، وقائد المنطقة الوسطى يهودا فوكس، وقائد فرقة غزة آفي روزنفيلد، استقالاتهم بسبب “الفشل” في إحباط هجوم حماس يوم 7 أكتوبر.

وفي ذلك اليوم، هاجمت حماس 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة في محيط غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على “جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة”، وفق الحركة.

ومنذ ذلك التاريخ، تشن إسرائيل حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وذكرت القناة “12” العبرية الخاصة أن هاليفي حدد نهاية العام الجاري موعدا لتقديم استقالته من منصبه بانتظار الانتهاء من تحقيقات الإخفاق في 7 أكتوبر.

وأشارت إلى أن تحديد هاليفي لهذا التاريخ جاء خلال محادثة مع أحد أقاربه، معتبرا أن نهاية العام الجاري هو الوقت المناسب لإعلانه استقالته.

ووفق القناة، فإنه مع نهاية ديسمبر المقبل تكون إسرائيل انتهت من التحقيقات الكاملة في إخفاق جيشها في التصدي لهجوم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

كما ذكرت أنه “مع نهاية العام الجاري يكون الجيش الإسرائيلي أنهى استعداده لحرب شاملة في لبنان”.

وتأتي أنباء الاستقالة المحتملة لرئيس أركان الجيش، بعد إبلاغ قائد وحدة الاستخبارات “8200” يوسي شاريئيل، في وقت سابق الخميس، هاليفي قراره الاستقالة بسبب إخفاق 7 أكتوبر، وفق إعلام عبري.

والخميس الماضي، دعا جنرال الاحتياط إسحاق بريك، إلى إقالة هاليفي بسبب مسؤوليته عن “أكبر خطأ” وقع لإسرائيل منذ قيامها، وهو عدم منعه هجوم 7 أكتوبر.

(الأناضول)