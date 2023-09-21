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إعلام إسرائيلي: عملية “دهس” شمالي القدس وإصابة المنفذ- (فيديوهات وصور)

منذ 53 دقيقة

ضابط إسرائيلي على حاجز قلنديا إثر العملية- (رويترز )

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تل أبيب: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع “عملية دهس”، اليوم الخميس ، عند حاجز قلنديا شمالي القدس، تسببت بإصابة طفيفة لأحد الحراس في الحاجز. وذكرت قناة “أي 24 نيوز” الإسرائيلية، اليوم، أن “منفذ هجوم الدهس مصاب ويحتفظ بوعيه”.

وزعم بيان لـ “نجمة داوود الحمراء” (خدمة الإسعاف الإسرائيلية) أنه في “الساعة 25ر12  ورَدَ بلاغ حول محاولة مركبة دهس أحد المشاة بالقرب من حاجز قلنديا، وهبّ المسعفون لتقديم العلاج الطبي، وقاموا بنقل رجل (32 عاماً) إلى مستشفى شعاري تسيديك، وحالته بسيطة للغاية، حيث أصيب بجروح في أطرافه السفلية”.

على صعيد آخر، أفادت شرطة إسرائيل باعتقال  فلسطيني من سكان قطاع غزة مسلح بسكينين في محطة الحافلات المركزية في تل أبيب.

وقال بيان للشرطة الإسرائيلية إنه خلال عملية تفتيش اعتيادية خارج المحطة، تم العثور على السكاكين في حقيبة الفلسطيني البالغ من العمر 60 عامًا، لافتاً إلى أنه تم القبض على المشتبه به، واقتياده للاستجواب في مركز الشرطة المحلي.

وأشار البيان إلى أن “خلفية الحادث لا تزال قيد التحقيق، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن المشتبه به خطط لهجوم إرهابي”.

ووفق القناة ، “يعد هذا هو الحادث الثاني من نوعه خلال الـ 24 ساعة الماضية، على الرغم من إغلاق المعبر الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة، منذ يوم الجمعة، بسبب اشتباكات متوترة مع الفلسطينيين الذين أشعلوا المنطقة باحتجاجات شملت إرسال بالونات متفجرة عبر الحدود وإشعال الإطارات”.

وحسب القناة ، “كان من المقرر أن يتم فتح الحدود صباح يوم الإثنين الماضي، لكنها تظل مغلقة بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة”.

( د ب أ )

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  1. يقول Ibrahim:
    سبتمبر 21, 2023 الساعة 12:21 م

    ولا شك أن الدول العربية خضعت لإرادة إسرائيل وأمريكا. تمامًا كما حدث في الماضي، قام العديد من القادة العرب بتسهيل دخول الأوروبيين إلى الجزيرة العربية الاستعمارية. التاريخ يعيد نفسه، الدول العربية تبيع الفلسطينيين من أجل مصالح محلية وشخصية. نحن الأسوأ في أفريقيا الآن. الأفارقة في غرب أفريقيا يطردون الفرنسيين، وها نحن نسلم الفلسطينيين ونسلمهم لإسرائيل. مبروك أيها الشعب العربي، الآن لدينا قادة يتبعهم سياسيونا، وبالتالي ستكون إسرائيل زعيمة دول الشرق الأوسط. وأي انتقاد لإسرائيل ستعاقب عليه السلطات العربية. إسرائيل هي راعيتنا الجديدة

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