إعلام إسرائيلي: عملية “دهس” شمالي القدس وإصابة المنفذ- (فيديوهات وصور)

تل أبيب: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع “عملية دهس”، اليوم الخميس ، عند حاجز قلنديا شمالي القدس، تسببت بإصابة طفيفة لأحد الحراس في الحاجز. وذكرت قناة “أي 24 نيوز” الإسرائيلية، اليوم، أن “منفذ هجوم الدهس مصاب ويحتفظ بوعيه”.

وزعم بيان لـ “نجمة داوود الحمراء” (خدمة الإسعاف الإسرائيلية) أنه في “الساعة 25ر12 ورَدَ بلاغ حول محاولة مركبة دهس أحد المشاة بالقرب من حاجز قلنديا، وهبّ المسعفون لتقديم العلاج الطبي، وقاموا بنقل رجل (32 عاماً) إلى مستشفى شعاري تسيديك، وحالته بسيطة للغاية، حيث أصيب بجروح في أطرافه السفلية”.

على صعيد آخر، أفادت شرطة إسرائيل باعتقال فلسطيني من سكان قطاع غزة مسلح بسكينين في محطة الحافلات المركزية في تل أبيب.

وقال بيان للشرطة الإسرائيلية إنه خلال عملية تفتيش اعتيادية خارج المحطة، تم العثور على السكاكين في حقيبة الفلسطيني البالغ من العمر 60 عامًا، لافتاً إلى أنه تم القبض على المشتبه به، واقتياده للاستجواب في مركز الشرطة المحلي.

وأشار البيان إلى أن “خلفية الحادث لا تزال قيد التحقيق، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن المشتبه به خطط لهجوم إرهابي”.

VIDEO: Israeli occupation forces arrest a number of Palestinian youths at the Qalandia military checkpoint, north of occupied Jerusalem. pic.twitter.com/TOhQTMEquY

— Quds News Network (@QudsNen) September 18, 2023