إعلام إسرائيلي: مدير المخابرات الفلسطينية يبدأ بناء قوة مسلحة جنوب قطاع غزة

“القدس العربي”: قالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج بدأ العمل على بناء قوة مسلحة جنوب قطاع غزة.
وأضافت القناة أن قوة فرج -التي يعمل عليها- تتكون من عائلات لا تؤيد حركة حماس لتوزيع المساعدات من جنوب القطاع إلى شماله.
وقبل ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية (كان) إن رئيس مجلس الأمن تساحي هنغبي التقى مؤخرا فرج بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأشارت “كان” إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت اقترح تولي رئيس مخابرات السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة مؤقتا بعد انتهاء الحرب.
وقالت الهيئة إن إسرائيل تدرس استخدام رئيس المخابرات الفلسطينية لبناء بديل لحركة حماس في اليوم التالي للحرب.
وينص المقترح على أن يتولى ماجد فرج إدارة غزة بمساعدة شخصيات ليس بينها عضو في حركة حماس.
وقالت مصادر مطلعة على المناقشات إن فرج لم يكن الاسم الوحيد الذي تدرس إسرائيل إمكانية تسميته مسؤولا عن إدارة غزة في اليوم التالي للحرب.
لكن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد قال إنه “من الطبيعي أن نذكر اسم فرج، فهو في السلطة الفلسطينية من أكثر الشخصيات التي عملت معنا ضد حماس”.
وأضاف لبيد في مقابلة تلفزيونية “الجهاز المدني ليس لديه عائق أمام العمل مع السلطة الفلسطينية، لأنه حتى اليوم يعمل معها، يجب على الحكومة أن تقرر ما إذا كانت ستتعامل مع السياسة أو أمن إسرائيل، إذا كان الأمر يتعلق بأمن إسرائيل فسنعمل مع السلطة الفلسطينية”.
كان عليهم ان يختاروا بن غفير وسموتريتش بدلاً من هذا على الاقل نعرف انهم اعداء الشعب الفلسطيني
اذا كان الجيش الاسرائيلي ومعه فرقه دلتا الأمريكية وكل هذا الدعم لم يستطع ان يهزم المقاومه واصابهم ما اصابهم فهل يستطيع هولاء الفسول ان يصمدوا امام المقاومه – كلام من ضرب الخيال
هدفهم هو إشعال حرب أهلية، يكون ضحاياها المزيد من الفلسطينيين…لكن هذه المخططات الشيطانية لن تنجح بفعل وعي الشعب الفلسطيني.
تقول الحكاية :
أراد الذئب تعليم صغيره درساً في الحياة و فن العيش فذهب به إلى قطيع الأغنام وقال له :
”لحوم هذه لذيذة ” ثم أشار إلى راعي الأغنام وقال له محذراً : ” عصا هذا الرجل مؤلمة فأنتبه أن تُمسّك .”
ولما رأى الذئب الصغير كلباً يقف بجوار الأغنام قال له :
”هذا يشبهنا يا أبي”.
فأجابه الأب :
”اهرب حين ترى هذا الكائن، لأن كل ما عانيناه في حياتنا كان سببه أولئك الذين يشبهوننا ولا ينتمون إلينا “
جدُ معبرة.
الفتنه اشد من القتل
أظن أن الفلسطينيين أحرار في اتخاذ القرارات المناسبة لهم . لكن ل من المنطق والعقل والحكمة والسياسة .. الثقة في الكيانات الصهيونية في فلسطين المحتلة وفي أمريكا
كل من يُنسق مع العدو الصهيوني المجرم ..يُعتبر بمثابة ( عميل موثوق به) و ما اكثر العملاء اليوم…الذين يتقاضون أجورهم ،لقاء التستر على سفك المزيد من الدماء الفلسطينية الزكية ..التي سالت و لا زالت تسيل في مواجهة هذا العدو الهمجي المتوحش الذي يقتل الاطفال و النساء و الشيوخ…و لكن ما دام هناك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ..فلن تُكسر شوكة الاحرار ،مهما عربد هؤولاء الاشرار.
يريدون ضرب الفلسطينيين مع بعض مستغلين في ذلك التعصب الفصائلي