إعلام إسرائيلي: مسؤول ينفي الحوار مع أي دولة بشأن تهجير سكان غزة

تل أبيب: قال مسؤول إسرائيلي إن حكومته لا تجري حوارا مع أي دولة حول تهجير سكان قطاع غزة، واصفا الأنباء التي يتناقلها بعض الوزراء بهذا الشأن بـ”الأوهام”، وفق إعلام عبري.

ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية عن مسؤول إسرائيلي (لم تسمّه) قوله إنه “على الرغم من دعوات وزراء الحكومة لتشجيع ما وصفه بالهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة، إلا أن إسرائيل لا تجري أي حوار مع أي دولة حول هذا الموضوع، بما في ذلك الكونغو”.

وتابع، بحسب الصحيفة: “نحن لا نستطيع أن نفعل ذلك، إنهم (الوزراء الإسرائيليون) لا يعرفون كيفية نقل الناس من هنا إلى الكونغو، لن تستقبل أي دولة من سكان غزة، لا مليونا ولا خمسة آلاف، هذه أوهام لا أساس لها من الصحة”.

وفي وقت سابق، الأربعاء، قال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري، إن “مسؤولين إسرائيليين أجروا محادثات سرية مع دولة الكونغو (كينشاسا) وعدة دول أخرى لقبول محتمل لمهاجرين (فلسطينيين) من غزة”.

ونقل الموقع عن مصدر رفيع في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، لم يسمه: “ستكون الكونغو مستعدة لاستقبال المهاجرين، ونحن نجري محادثات مع آخرين”.

وبرزت في الأسابيع الماضية دعوات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين طوعا من قطاع غزة.

وأعلن وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلإيل سموتريتش، الاثنين، دعمهما لـ”التهجير الطوعي للفلسطينيين” من غزة، وهو ما قوبل برفض وإدانة دوليين وغربيين بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والأمم المتحدة.

في سياق آخر، أعرب المسؤول الإسرائيلي ذاته للصحيفة، عن تفاؤله بإمكانية مواصلة المفاوضات من أجل إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين بغزة مقابل أسرى فلسطينيين بعد عملية اغتيال صالح العاروري (نائب رئيس حماس) المنسوبة لإسرائيل.

ومساء الثلاثاء، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن “ضربة جوية بثلاثة صواريخ من مسيرة إسرائيلية، استهدفت مقرا لحركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأسفرت عن 7 شهداء وإصابة 11 آخرين”، فيما نعت “حماس” في بيان العاروري والقياديَين في “كتائب القسام” سمير أفندي وعزام أقرع، و4 آخرين من كوادر الحركة.

(الأناضول)