إعلام إسرائيلي: مقاتلاتنا الجوية تعاني شيخوخة ونواجه صعوبة لتجديدها

القدس: كشف تقرير إسرائيلي، الخميس، أن تل أبيب بحاجة إلى استعادة قدرات جيشها عبر شراء مكثف لأسلحة وطائرات مقاتلة ومروحيات ودبابات ومدفعية وصواريخ وذخيرة متنوعة.

وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست”، إن التحدي الأكبر الذي تواجهه إسرائيل بعد وقف إطلاق النار ليس في لبنان، بل في الولايات المتحدة وألمانيا.

وفجر الأربعاء، بدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و“حزب الله” اللبناني، أنهى قصفا متبادلا اندلع في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في الشهرين الأخيرين.

وأفادت بأن “الوضع الأكثر خطورة في الجيش هو مجموعة المروحيات، وخاصة أسراب الأباتشي. وفيما يتعلق بالذخيرة، يراقب الجيش باستمرار كمية (المتبقي من) القنابل جو-أرض”.

و”نفذت طائرات مقاتلة آلاف الساعات من الطيران لكل طائرة أثناء الحرب، ما يتجاوز بكثير عمرها الافتراضي المخطط له، ما تسبب في شيخوخة جميع الطائرات المقاتلة، وهذا يتطلب التعجيل بشراء أسراب جديدة، خاصة طائرات إف-15 وإف-35″.

وأضافت: “رفعت الإدارة الأمريكية مؤخرا القيود المفروضة على المساعدات المقدمة لإسرائيل، وأخّرت شراء القنابل الثقيلة جو-أرض وصواريخ جو-أرض للمروحيات، كما منعت توريد مروحيات أباتشي مستعملة لمساعدة منظومة الدفاع الجوي مؤقتا”.

جنون التسلح

واستدركت الصحيفة: “الأزمة الدبلوماسية بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل ليست كل شيء. فالعالم حاليا في سباق تسلح. ومع الحرب في أوكرانيا والتوترات بين الصين وتايوان، فإن أوروبا كلها تلاحق الأسلحة”.

ونقلت عن مسؤول كبير من إحدى أكبر الشركات الموردة للأسلحة لم تسمه: “ما يحدث الآن جنون. هذا ليس العالم الذي عرفناه قبل عامين أو ثلاثة أعوام. العالم كله يشتري الأسلحة”.

وأضاف: “في هذا السباق لم تعد شركات الأسلحة تستطيع مواكبة الطلبات، وطابور التسليم يزداد طولا”.

ولفتت الصحيفة إلى أن “رئيس الوزراء نيامين نتنياهو أعلن، الثلاثاء، أن العامل الثاني في اتخاذ القرار بشأن وقف إطلاق النار (في لبنان) هو الحاجة إلى تجديد الذخيرة والمعدات”.

وقالت إن “هذا لا يهدف فقط إلى السماح بتجديد إمدادات الذخيرة، ولكن أيضا إلى شراء أنظمة جديدة الآن، مع التركيز على أسراب الطائرات المقاتلة وطائرات التزود بالوقود وطائرات الهليكوبتر للنقل، وليس بعد أربع سنوات عندما يبدأ العمل بقانون المساعدات (الأمريكي) الجديد”.

مروحيات أباتشي

حسب الصحيفة، فإن “الوضع الأكثر صعوبة في القوات الجوية حاليا هو حالة طائرات الهليكوبتر من طراز أباتشي”.

وأوضحت أن “مستوى توفرها كان منخفضا في بداية الحرب، وبسبب ساعات الطيران الطويلة، ساء الوضع مع استمرار القتال. وإسرائيل بحاجة ماسة إلى تجديد سربين”.

وتابعت: “وضع أحد السربين سيئ بشكل خاص، لأنه يستخدم طرازا أقدم من طائرات الهليكوبتر. وخلال القتال، طلبت إسرائيل مروحيات مستعملة بحالة جيدة من الولايات المتحدة حتى تتم الموافقة على شراء سربين، وهو ما رفضه الأمريكيون”.

و”أحد الخيارات التي تدرسها القوات الجوية هو الحصول على مروحية نقل من طراز بلاك هوك، والتي تستخدم للنقل وإجلاء الضحايا، وتثبيت أنظمة أسلحة مثل الصواريخ جو-أرض والمدافع والأنظمة الإضافية، كي تعمل كمركبة جوية للدفاع عن الحدود وتقلل من الحاجة إلى مروحيات الأباتشي”، وفق الصحيفة.

كما أفادت بأن “شحنات القنابل الثقيلة وشبه الثقيلة عالقة في مستودعات (شركة) بوينغ بالولايات المتحدة بسبب قرار الرئيس بايدن”.

وقالت: “ينطبق الشيء نفسه على صاروخ هيل فاير، الذي تنتجه شركة لوكهيد مارتن، وكانت إسرائيل تفتقر إلى هذه الذخائر عندما بدأ القتال. وقد ملأ جسر جوي أمريكي مستودعات إسرائيل، ولكن مع استمرار القتال، انخفضت المخزونات”.

وأردف أن “إسرائيل تعتمد على الرئيس ترامب للإفراج الفوري عن الشحنات إلى إسرائيل”.

طائرات مقاتلة

الصحيفة أكدت أن “جميع الطائرات مقاتلة نفذت آلاف الساعات الجوية أثناء الحرب، وتآكلها كبير”.

وتابعت: “خلال الحرب، زودت الولايات المتحدة إسرائيل بطائرات مستعملة، لكن توجد حاجة ملحة لتوريد الطائرات التي تم طلبها أخيرا، لأن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تكهن (منذ فترة) باحتياج إسرائيل لطائرات مقاتلة”.

ونقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي تقديره أن “القوات الجوية ستتقدم الآن بعملية شراء سريعة لإعادة بناء القوة الجوية، بما في ذلك نحو 100 طائرة إف-35، ومثلها إف-15، ونحو 50 من إف-16”.

كما “ستطلب القوات الجوية تقديم موعد وصول طائرات التزود بالوقود، مع فهم ضرورة شراء 6 مروحيات للنقل الثقيل، و12 مروحية أخرى تم طلبها لاستبدال أسطول مروحيات من طراز يسعور، التي تجاوزت ساعات الطيران الموصى بها”، كما زادت الصحيفة.

ونقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي لم تسمه أن “المشكلة الكبرى الآن هي أن الميزانية محدودة، وجداول خطوط الإنتاج مليئة بقائمة المشترين”.

(الأناضول)