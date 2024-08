إعلام إسرائيلي: نتنياهو طلب تعزيز حراسة نجله يائير في ميامي- (صور)

تل أبيب: قال موقع “والا” العبري، مساء الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب مؤخرا تعزيز حراسة نجله يائير؛ تحسبا لانتقام إيراني من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

ويعيش يائير (33 عاما) في مدينة ميامي منذ أبريل/ نيسان 2023، تحت حراسة جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، بتكلفة بـ2.5 مليون شيكل (نحو 680 ألف دولار) سنويا، وفق “والا”.

