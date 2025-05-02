نتنياهو يقول إن إسرائيل هاجمت هدفا قرب القصر الرئاسي بدمشق

تل أبيب: نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القول في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة إن إسرائيل هاجمت هدفا قرب القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق، مجددا تعهّده بحماية أبناء الأقلية الدرزية.

عاجل | مصادر سورية: طائرات الاحتلال تشن غارة محيط القصر الرئاسي السوري في العاصمة دمشق. pic.twitter.com/G7LnInR6Kf — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 2, 2025

وقال نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس “شنت إسرائيل الليلة الماضية غارة جوية قرب القصر الرئاسي في دمشق”.

وأضاف “هذه رسالة واضحة للنظام السوري: لن نسمح للقوات (السورية) بالانتشار جنوب دمشق أو بتشكيل أي تهديد للدروز”.

(وكالات)