إعلام إسرائيلي يتحدث عن تفاهمات مع مصر حول «محور فيلادلفيا»… والقاهرة تنفي

القاهرة ـ «القدس العربي»: كشفت إذاعة جيش الاحتلال، الخميس، عن أن مصر وإسرائيل تقتربان من التوصل لتفاهمات بشأن مدينة رفح ومحور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر التي نفت هذه الأنباء.

وقالت الإذاعة إن الأسابيع الأخيرة شهدت حوارا متواصلا بين الطرفين على المستويات الأمنية، وأن هناك تقاربا على طريق إيجاد حلول للقضايا الحساسة المطروحة.

خياران

وتابعت: حسب التقديرات التزمت إسرائيل أمام مصر بعدم تنفيذ عمل عسكري في منطقة رفح (جنوب قطاع غزة) قبل السماح للعدد الكبير من السكان الموجودين هناك والمقدر بنحو مليون نسمة، بإخلاء المنطقة، للحد من مخاطر تدفق موجات اللاجئين الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.

وقالت إن سلطات الاحتلال لم تقرر بعد أين ستنقل السكان، ولكن هناك خيارين مطروحين على الطاولة وهما إجلاؤهم إلى شمال قطاع غزة، وهذا يتطلب قرارا سياسيا، أو خان يونس، جنوب القطاع، بعد انتهاء الجيش من العملية العسكرية المكثفة هناك.

وينص الاتفاق المحتمل وفق إذاعة الجيش، على أن يكون لتل أبيب «دور معين» في محور فيلادلفيا دون وجود مستقر ومتواصل لجيش الاحتلال هناك، ويحتمل أن يكون ذلك عبر «وسائل تكنولوجية» وفق المصدر ذاته.

كما ينص على أن تموّل جولة خليجية إنشاء جدار تحت الأرض لفصل قطاع غزة عن شبه جزيرة سيناء، وذلك بهدف القضاء على أنفاق يزعم الاحتلال أنها موجودة هناك.

وحسب الإذاعة فقد رفضت الرقابة العسكرية نشر اسم هذه الدولة الخليجية، التي تجري إسرائيل اتصالات معها، لكن مصر لم توافق بعد على المسار كله.

ولاحقا نفى مصدر أمني مصري، التوصل لاتفاق مع إسرائيل بشأن محور فيلادليفا، أو وجود أي ترتيبات أمنية بشأنه.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» الخاصة المقربة من السلطات المصرية عن المصدر قوله «نفيا لما تم تداوله حول اقتراب التوصل مع إسرائيل لاتفاق حول رفح ومحور صلاح الدين/ فيلادلفيا، أو تركيب أي وسائل تكنولوجية بالمحور».

كما نفي المصدر نفسه «وجود أي ترتيبات أمنية جديدة بشأن ذلك المحور».

كشفت عنها إذاعة جيش الاحتلال… وتشمل إنشاء جدار تحت الأرض بتمويل دولة خليجية

وكانت قد أكدت القناة «13» الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، السبت أن هناك احتمالاً لتنفيذ عملية عسكرية في رفح. وأشارت إلى أن إسرائيل أوصلت هذه الرسالة إلى مصر من خلال عدة قنوات في الأيام الأخيرة.

فيما أوضحت القناة أن المسؤولين الإسرائيليين أشاروا إلى أن القاهرة أعربت عن مخاوفها من العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح؛ لأنها قد تقود إلى عملية نزوح فلسطينية واسعة إلى سيناء.

كما أضافت القناة أنه نظراً للخلافات في الرأي بين الطرفين، تقررت إقامة فرق عمل مشتركة بين إسرائيل ومصر، للنظر في التطورات والعلاقات المتوترة بينهما.

فيما نقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي كبير، لم تسمّه، وصْفَه العلاقات بين إسرائيل ومصر في الأسابيع الأخيرة بأنها «متوتّرة للغاية» وأنه لا يذكر وقوع توتر كهذا بينهما في السنوات الأخيرة.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي نزح مئات الآلاف من الفلسطينيين من شمال ووسط قطاع غزة إلى جنوبه عقب تدمير آلاف المنازل، ولذلك أصبحت مدينة رفح الأكثر اكتظاظا. وتنتشر خيام النازحين بجوار الجدار الحدودي. وتخشى مصر من أن يجبر العدوان أهالي القطاع على التوجه إلى سيناء. وحذرت من أن أي مخطط لتهجير الفلسطينيين، سيقابل برفض مصري.

وكان مصدر مصري رفيع المستوى، قد أكد لقناة «القاهرة الإخبارية» المملوكة لجهاز المخابرات المصري، الثلاثاء الماضي، أنه لم تتم مناقشة أي ترتيبات مع الجانب الإسرائيلي، بشأن محور صلاح الدين «فيلادلفيا» وأنه غير مقبول أي تحركات من جانب تل أبيب، كما أكد ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، أن أي تحركات إسرائيلية في المحور الحدودي ستهدد العلاقات المصرية الإسرائيلية.

في غضون ذلك، نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن مصادر مصرية مطلعة نفيها، ما تردد عن إجراء وفد من «حماس» مباحثات مع ممثلين عن المخابرات المصرية بشأن صفقة المحتجزين.

وكان رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» إسماعيل هنية، قد أعلن أن قيادة الحركة تلقت الدعوة لزيارة القاهرة من أجل التباحث حول اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه وفق رؤية متكاملة تحقق للشعب الفلسطيني المجاهد مصالحه الوطنية في المدى المنظور.

وشدد على انفتاح الحركة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية وعملية شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين عملية الإيواء لأهلنا وشعبنا.

وقال إن هذا الانفتاح سيكون في حال أفضى لتأمين ما سبق للذين أجبروا على النزوح بفعل إجراءات الاحتلال ومن دمرت مساكنهم، وإعادة الإعمار ورفع الحصار وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى تضمن حرية أسرانا الأبطال وتنهي معاناتهم.

توترات البحر الأحمر

إلى ذلك، أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن قلق بلاده البالغ نتيجة العمليات العسكرية التي يشهدها المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة الدولية، محذراً من النتائج الوخيمة المترتبة عن توسيع رقعة الصراع في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من النائب في مجلس العموم البريطاني ديفيد لامي ووزير خارجية حكومة الظل عن حزب العمال المعارض، تناول الأوضاع في قطاع غزة، وفق المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد.

وقال المتحدث، في بيان صحافي، إن الاتصال يأتي في إطار حرص وزير خارجية حكومة الظل على التعرف على تقييم الوزير شكري بشأن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، والتحركات المصرية على الصعيدين السياسي والدبلوماسي الساعية لإنفاذ التهدئة وتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، فضلاً عن جهود تحقيق الإنفاذ الكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية العاجلة للقطاع.

وذكر المتحدث أن شكري أكد على حتمية تحرك الأطراف الدولية تجاه ضمان التنفيذ الكامل لما تضمنه قرار مجلس الأمن 2720، خاصة فيما يتعلق بتفعيل عمل الآلية الأممية على وجه السرعة لتنسيق وتعجيل إنفاذ المساعدات لقطاع غزة.

وحسب المتحدث، تطرق الحوار إلى التوترات المتزايدة في المنطقة على خلفية استمرار الحرب في قطاع غزة، ومخاطرها على مستقبل استقرار المنطقة، مشيراً إلى أن الجانبين أكدا كذلك على أهمية إيجاد الأفق السياسي الملائم لحل الأزمة الراهنة من جذورها بشكل مستدام. وأكد شكري على ضرورة إطلاق عملية سلام جادة، بإطار زمني محدد يستهدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين، من أجل تحقيق التعايش والاستقرار في المنطقة.