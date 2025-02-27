13 جريحا في “عملية دهس” قرب حيفا- (صور وفيديو)

“القدس العربي”: أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنّ 13 شخصا أصيبوا بجروح، الخميس، بعدما دهستهم سيارة يقودها فلسطيني، جنوب حيفا.

وقالت الشرطة في بيان إنها “تمكنت من اعتراض مركبة مشبوهة وألقت القبض على المشتبه به الذي من الممكن أن يكون مسؤولا عن عملية الدهس” التي وقعت عند تقاطع “كركور” جنوب حيفا.

وقالت الشرطة إنّ المشتبه به “فلسطيني يبلغ من العمر 53 عاما من منطقة جنين، كان في إسرائيل بشكل غير قانوني ومتزوج من مواطنة إسرائيلية”.

وأفادت بأن “ظروف وجوده في إسرائيل قيد التحقيق”، مشيرة الى أنّ “النتائج الأولية تشير إلى أنّه تعمّد استهداف مدنيين كانوا ينتظرون في محطة للحافلات”.

وأشارت القناة “12” العبرية الخاصة إلى تحييد منفذ العملية (لم تذكر اسمه) من قبل عناصر الشرطة الذين انتشروا في المكان.

الشـ.ـهيد البطل جميل زيود أبو جعب (53 عام) ابن بلدة السيلة الحارثية قضاء جنين، والذي ارتقى بعد تنفيدْه عملـ.ـية بطولية في الداخل المحـ.ـتل أسفرت عن إصابة ما يزيد عن 10 صهـايىْة. pic.twitter.com/HebO5dlxH9 — ق.ض (@Qadeyah1) February 27, 2025

💔اعتقلوه حيآ ثم اعدموه 🤬

لحظة تنفيذ #الشهيد جميل زيود لعملية الدهس ثم اصاب دورية صهيونية ادي لفطس صهيوني واصابة 9 و 4 بحالة حرجة قرب الخضيرة عصر اليوم العمر “24 عامآ ” من اراضي 48 المحتلة… المجد والخلود لشهدائنا الأبرار هنيئآ له الشهادة 🤲 pic.twitter.com/fhkUf8j1HP — بنت🇵🇸صفد (@SafadBint59685) February 27, 2025

جنود الاحتلال الصهيوني الإرهابيين ملقين على الطرقات بعد أن نفذ شاب فلسطيني عملية نوعية في مدينة الخضيرة، بالقرب من حيفا، داخل أراضي فلسطين المحتلة. العملية التي شملت دهساً وطعناً للجنود، تأتي ضمن سلسلة من الأعمال البطولية التي يواصل فيها أبناء فلسطين مقاومة الاحتلال بكل الوسائل. pic.twitter.com/fRZO5YkDJb — غزة الآن – Gaza Now (@nowgnna) February 27, 2025

حماس: رد على الاعتداءات

بدورها، اعتبرت حركة حماس أن العملية رد على تصاعد اعتداءات إسرائيل بالضفة الغربية المحتلة والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية.

وقالت في بيان إن “العملية رد طبيعي بطولي على ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من عدوان وجرائم بالضفة، واستمرار عمليات التهويد ومحاولة السيطرة على المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي ومقدساتنا”.

وأضافت: “تمثل العملية رسالة لحكومة (إسرائيل) المتطرفة ووزرائها، بأن كل أرض فلسطين مقاومون أبطال وثوار أحرار لن يفرطوا بحقهم، وأن المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال”.

ودعت حماس الفلسطينيين “لمزيد من الثبات والتصدي وتصعيد المقاومة، ولإشعال حالة الاشتباك عبر العمليات الموجعة داخل أرضنا المحتلة، وإفقاد المحتل ومستوطنيه الأمن والأمان حتى التحرير والعودة”.

(وكالات)