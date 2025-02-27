سياسة | عربي | فلسطين

13 جريحا في “عملية دهس” قرب حيفا- (صور وفيديو)

27 - فبراير - 2025

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“القدس العربي”: أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنّ 13 شخصا أصيبوا بجروح، الخميس، بعدما دهستهم سيارة يقودها فلسطيني، جنوب حيفا.

وقالت الشرطة في بيان إنها “تمكنت من اعتراض مركبة مشبوهة وألقت القبض على المشتبه به الذي من الممكن أن يكون مسؤولا عن عملية الدهس” التي وقعت عند تقاطع “كركور” جنوب حيفا.

وقالت الشرطة إنّ المشتبه به “فلسطيني يبلغ من العمر 53 عاما من منطقة جنين، كان في إسرائيل بشكل غير قانوني ومتزوج من مواطنة إسرائيلية”.

وأفادت بأن “ظروف وجوده في إسرائيل قيد التحقيق”، مشيرة الى أنّ “النتائج الأولية تشير إلى أنّه تعمّد استهداف مدنيين كانوا ينتظرون في محطة للحافلات”.

وأشارت القناة “12” العبرية الخاصة إلى تحييد منفذ العملية (لم تذكر اسمه) من قبل عناصر الشرطة الذين انتشروا في المكان.

حماس: رد على الاعتداءات 

بدورها، اعتبرت حركة حماس أن العملية رد على تصاعد اعتداءات إسرائيل بالضفة الغربية المحتلة والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية.

وقالت في بيان إن “العملية رد طبيعي بطولي على ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من عدوان وجرائم بالضفة، واستمرار عمليات التهويد ومحاولة السيطرة على المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي ومقدساتنا”.

وأضافت: “تمثل العملية رسالة لحكومة (إسرائيل) المتطرفة ووزرائها، بأن كل أرض فلسطين مقاومون أبطال وثوار أحرار لن يفرطوا بحقهم، وأن المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال”.

ودعت حماس الفلسطينيين “لمزيد من الثبات والتصدي وتصعيد المقاومة، ولإشعال حالة الاشتباك عبر العمليات الموجعة داخل أرضنا المحتلة، وإفقاد المحتل ومستوطنيه الأمن والأمان حتى التحرير والعودة”.

(وكالات)

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  1. يقول خلفي مراد:
    فبراير 27, 2025 الساعة 5:23 م

    تبارك الله على منفذ العملية ضد الصهاينة.

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  2. يقول احمد:
    فبراير 27, 2025 الساعة 8:01 م

    لا يوجد مدنيين في اسرائيل

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  3. يقول Abdo:
    فبراير 27, 2025 الساعة 11:03 م

    اللهم زد وبارك

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  4. يقول خالد الداغستاتي -ايطاليا:
    فبراير 28, 2025 الساعة 5:37 ص

    اللهم تقبل هذا البطل الشهيد في عليين ونبارك هذة العمليات البطولية التي تجعل الصهاينة في رعب دائما وتكسر غطرسة الإرهابي المجرم النتن

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